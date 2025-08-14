Suscribirse

Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar

La niña de 10 años, quien tiene síndrome de Down, desapareció desde el pasado martes 12 de agosto.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 4:18 p. m.
Valeria Afanador y el río donde es buscada.
Valeria Afanador y el río donde es buscada. | Foto: Cuenta en X @JorgeEmilioRey y Bomberos Cundinamarca

Las autoridades judiciales, junto a los bomberos, avanzan en la búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años que desapareció cuando se encontraba en su colegio, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

De acuerdo con familiares de la menor, que tiene síndrome de Down, la niña desapareció mientras se encontraba en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero. La menor lucía sudadera color azul rey, el uniforme del colegio ubicado a tres o cuatro metros del río Frío.

Contexto: Buscan a Valeria Afanador, niña de diez años con síndrome de Down en Cajicá: jugaba en el colegio y desapareció

Mientras los bomberos buscan a la menor en el afluente, ahora, una versión del abuelo podría darle un drástico giro al caso.

De acuerdo con versiones recogidas por el diario El Tiempo, el abuelo de la niña relató que a se le vio caminando de un lado para el otro al interior del colegio, “como si alguien al otro costado la llamara”.

De hecho, el medio menciona que “en un video captado por una de las 24 cámaras de seguridad del centro educativo, se ve a la niña de 10 años internándose entre las Eugenias, pero no vuelve a salir”.

Continuando con la versión del abuelo de Afanador, este duda de que la desaparición de la niña sea un accidente.

Dicen que vieron a un hombre alto y corpulento que se la llevó. Por ahí tienen los datos, pero están buscando la dirección”, agregó el abuelo, según El Tiempo.

Contexto: Doloroso testimonio de padrastro de niña que murió tras ser arrollada por un camión en Cajicá, Cundinamarca

Mientras avanza la búsqueda, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, pidió que quien tenga información sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional.

“Desde muy temprano reactivamos la búsqueda de Valeria Afanador, reportada como desaparecida ayer en la mañana en la vereda río Frío, municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio. Con la presencia y coordinación de Bomberos Cundinamarca, estamos apoyando las labores para dar con su paradero. Si tiene información que pueda ayudar en la búsqueda, comuníquese de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional. Seguiremos acompañando y respaldando todos los esfuerzos para encontrar a Valeria y regresarla con sus familiares”, fue el mensaje que compartió Rey a través de X este miércoles, 13 de agosto.

