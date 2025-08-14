Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar

Las autoridades judiciales, junto a los bomberos, avanzan en la búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años que desapareció cuando se encontraba en su colegio, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

De acuerdo con familiares de la menor, que tiene síndrome de Down, la niña desapareció mientras se encontraba en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero. La menor lucía sudadera color azul rey, el uniforme del colegio ubicado a tres o cuatro metros del río Frío.

Mientras los bomberos buscan a la menor en el afluente, ahora, una versión del abuelo podría darle un drástico giro al caso.

De acuerdo con versiones recogidas por el diario El Tiempo, el abuelo de la niña relató que a se le vio caminando de un lado para el otro al interior del colegio, “como si alguien al otro costado la llamara”.

De hecho, el medio menciona que “en un video captado por una de las 24 cámaras de seguridad del centro educativo, se ve a la niña de 10 años internándose entre las Eugenias, pero no vuelve a salir”.

Continuando con la versión del abuelo de Afanador, este duda de que la desaparición de la niña sea un accidente.

“Dicen que vieron a un hombre alto y corpulento que se la llevó. Por ahí tienen los datos, pero están buscando la dirección”, agregó el abuelo, según El Tiempo.

Mientras avanza la búsqueda, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, pidió que quien tenga información sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional.