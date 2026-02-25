Nación

Camión cisterna se volcó y generó derrame de combustible en la vía Cajicá–Zipaquirá: hay cierre y el trancón es monumental

Las autoridades adelantan la limpieza de la zona para conseguir que la movilidad vuelva a la normalidad.

Redacción Nación
25 de febrero de 2026, 9:27 a. m.
Así quedó el camión tras el accidente.
Así quedó el camión tras el accidente. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Un camión cisterna, que transportaba combustible, se volcó en la variante Cajicá-Zipaquirá en la madrugada de este miércoles, 25 de febrero.

De acuerdo con lo que se ha conocido, el accidente se registró hacia la 1:00 de la mañana, aunque todavía no están claras las circunstancias en las que pasó todo.

Este es el panorama que se vive en el sector por cuenta de la vía cerrada.
Este es el panorama que se vive en el sector por cuenta de la vía cerrada. Foto: Blu Radio

Lo cierto es que el volcamiento ocasionó un derrame de combustible que, incluso, llegó hasta una quebrada conocida como La Cruz. Por lo mismo, las autoridades y los organismos de emergencia se vieron en la necesidad de cerrar la vía, mientras que se adelantan las labores correspondientes.

Fabiola Jácome, alcaldesa de Cajicá, confirmó, en diálogo con el medio City TV, que el vehículo transportaba más de 2.000 galones de gasolina y 8.000 de ACPM.

El derrame del líquido provocó olores fuertes del combustible. Todos hemos estado muy pendientes de la situación desde la madrugada“, señaló.

El mandatario indicó que poco a poco se han ido habilitando unas rutas por el centro del municipio para ayudar en el problema del tránsito en esta zona.

En la zona hay presencia del cuerpo de Bomberos de Cajicá, uniformados de la Policía Nacional de Tránsito, miembros de la Gestión del Riesgo, integrantes de la Secretaría de Salud y de Accenorte.

Grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá: un conductor quedó atrapado tras violento triple choque de vehículos

Los Bomberos precisaron que se activó el CRUE departamental y emitió una serie de recomendaciones para las personas que estén cerca al sitio en el que se registró la emergencia:

  • Mantener ventanas y puertas cerradas con el fin de evitar filtración de olores derivados del incidente.
  • Utilizar tapabocas en caso de percibir fuertes olores.
  • En caso de tener síntomas como mareo, dolor de cabeza, entre otros, comunicarse a la línea 123.

Por el momento, se encuentra cerrada la variante en ambos sentidos desde la glorieta de la Universidad Militar hasta la entrada a Granjitas, por lo que se recomienda a los conductores que busquen vías alternas.

Las autoridades trabajan en la emergencia limpiando el combustible derramado para lograr que las condiciones de movilidad vuelvan a la normalidad lo más rápido posible.

