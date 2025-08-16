Misteriosas llamadas en medio de búsqueda de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá: “se han recibido algunas”

Desde el pasado martes 12 de agosto, familiares de la niña Valeria Afanador viven un completo calvario. Ese día, la menor de 10 años desapareció de un lugar en el que sus padres consideraban estaba segura; su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El colegio está ubicado a pocos metros del río Frío y la menor, quien padece síndrome de Dawn, ha sido buscada infructuosamente allí.

Valeria Afanador y el río Frío, donde es buscada. | Foto: Cuenta en X @JorgeEmilioRey y Bomberos Cundinamarca

Sin embargo, con el paso de las horas surgen nuevas hipótesis sobre el posible paradero de la menor y las líneas de investigación de las autoridades empiezan a apuntar a otro lado.

Mientras avanza la búsqueda de Valeria, quien habló fue el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos del departamento de Cundinamarca. Dijo que, en medio de todo este proceso alrededor de la pequeña, se han recibido unas llamadas.

Se trata de unas misteriosas llamadas en las que mencionan haber visto a la niña en diferentes puntos, pero, que en realidad, resulta ser información errada.

“Se han recibido llamadas de toda índole, pero no puedo dar claridad en este momento o dar fe, porque se han recibido algunas que han visto a la niña, por ejemplo, en algunos paraderos, que la han visto por la calle y todo eso se ha desvirtuado, hemos llegado a esos sitios y es información que no es real”, dijo Farfán en entrevista con Noticias Caracol.

No obstante, el capitán Farfán dejó claro que no descartan ninguna hipótesis en medio de este caso.

“Estamos trabajando sobre varias hipótesis, algunas que han tomado mayor fuerza que otras, pero por tema de materia de investigación no puedo revelar detalles (...) ninguna de las hipótesis, ninguna de las informaciones que han llegado; estamos también trabajando con base a una línea que tenemos nosotros de emergencia, donde ha llegado información de toda índole y cada una de ellas que ha ido descartando, desvirtuando o hacen parte complementaria al proceso de búsqueda que hemos realizado de manera interdisciplinaria en todos los organismos, tanto de socorro como investigativos del Estado", agregó en el noticiero.

En las últimas horas, Manuel Afanador, papá de Valeria, hizo un angustioso llamado.

“Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, manifestó Afanador, tras ser abordado por diferentes medios de comunicación.

El abuelo de la niña dijo, según versiones recogidas por el diario El Tiempo, que a ella se le vio caminando de un lado para el otro al interior del colegio,“como si alguien al otro costado la llamara”.

Por lo tanto, el abuelo de Valeria puso en duda que la desaparición de ella sea un accidente.