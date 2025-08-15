Sigue el calvario para la familia de Valeria Afanador, niña que desapareció en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, desde el pasado martes 12 de agosto.

La menor, quien tiene síndrome de Down, desapareció en mientras se encontraba en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero.

Desde ese martes 12 de agosto, las autoridades judiciales, así como organismos de socorro, entre estos los Bomberos de Cundinamarca, no han cesado en la búsqueda de la niña.

Valeria Afanador y el río Frío, donde es buscada. | Foto: Cuenta en X @JorgeEmilioRey y Bomberos Cundinamarca

Mientras avanza la búsqueda, el abuelo de Valeria relató, según versiones recogidas por el diario El Tiempo, que a ella se le vio caminando de un lado para el otro al interior del colegio, “como si alguien al otro costado la llamara”.

Además, el abuelo de la menor puso en duda que la desaparición de la niña fue un accidente.

“Dicen que vieron a un hombre alto y corpulento que se la llevó. Por ahí tienen los datos, pero están buscando la dirección”, agregó el abuelo, según El Tiempo.

En medio de la incertidumbre de la familia, habló el papá de Valeria, Manuel Afanador, quien hizo un llamado.

“Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, fue el angustioso llamado que hizo el padre de la menor, tras ser abordado por diferentes medios de comunicación.

Este jueves, 14 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que se aumentó de 20 a 50 millones de pesos la recompensa a quien brinde cualquier información que permita dar con el paradero de la niña.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en la zona donde desapareció Valeria Afanador. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @JorgeEmilioRey