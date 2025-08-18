Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”

Este lunes, 18 de agosto, se cumplen siete días de la desaparición de la niña de 10 años, Valeria Afanador. De la menor se desconoce su paradero desde el pasado martes, 12 de agosto, mientras se encontraba en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Ahora, desde la Alcaldía de Cajicá hicieron un importante anuncio para dar con el paradero de la menor, quien tiene síndrome de Down.

“Por orden del señor gobernador, se aumenta la recompensa de 50 a 70 millones de pesos, a la persona que nos brinde información de valor para dar con el paradero de la pequeña Valeria”, informó en las últimas horas Wilson Halaby Nagi, secretario de Seguridad de Cajicá.

A propósito, este domingo, 17 de agosto, el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos del departamento de Cundinamarca, entregó detalles de los trabajos de búsqueda de la menor.

“Informamos que por sexto día consecutivo continuamos en las labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador, esta vez en los municipios aledaños a Cajicá”, dijo el capitán Farfán.

Asimismo, hizo un llamado especial a la comunidad aledaña de Cajicá para que brinden información alrededor de este caso.

Los Bomberos de Cundinamarca han desplegado operativos de búsqueda en varias zonas de Cajicá y municipios aledaños. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

“Pedimos a la comunidad en general que, si tienen alguna información que nos permita dar con la menor, lo hagan a través de la línea 123”, mencionó Farfán.

“Probablemente no la hayan sacado”

Recientemente, Wilson Halaby Nagi, secretario de Seguridad de Cajicá, envió un mensaje a la persona que pueda llegar a tener en su poder o haber visto a la menor e hizo un alentador anuncio.

“Porque de acá del municipio, probablemente no la hayan sacado. Pero sí, el mensaje es que si la vemos, si alguna persona que la tenga, se comunique con las líneas habilitadas para que nos brinde esa información a fin de que esta menor pueda llegar al seno de su familia”, dijo Wilson Halaby Nagi en entrevista con Caracol Radio.

El funcionario también advirtió que continúa la recolección de videos, tanto en el colegio, como en las zonas aledañas, para ver estos qué información valiosa arrojan.

“También es importante mencionar que continúan las labores de vecindario, entrevistas en el sector a fin de recolectar cualquier información que nos pueda brindar algo más puntual para dar con el paradero de la menor”, agregó en la emisora citada anteriormente.

Al costado derecho, el río Frío, donde ha sido buscada la menor. | Foto: Suministrada: Bomberos de Cundinamarca

Por otra parte, en días pasados, el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos del departamento de Cundinamarca, dijo que en medio de todo este proceso alrededor de la pequeña, se han recibido unas llamadas con información errada.