Bomberos de Cundinamarca anuncian nueva medida en la búsqueda de la niña Valeria Afanador desaparecida en Cajicá

Se cumplen seis días de la desaparición de la menor de edad. Las autoridades realizan operativos de búsqueda en toda la región.

17 de agosto de 2025, 10:33 p. m.
Bomberos de Cundinamarca despliega operativos por la búsqueda.
Bomberos de Cundinamarca despliega operativos por la búsqueda. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Tras más de seis días de la desaparición de Valeria Afanador, niña con síndrome de Down de 10 años, las autoridades anunciaron nuevas búsquedas.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y demás organismos de socorro han expandido el registro de búsqueda con el fin de encontrar a la menor de edad.

Por su parte, el capitán de bombero de Cundinamarca, Álvaro Eduardo Farfán Vargas, dio a conocer detalles de los trabajos de las autoridades.

Contexto: Alentador mensaje del secretario de Seguridad de Cajicá sobre la desaparición de la niña Valeria Afanador: “Probablemente”

“Informamos que por sexto día consecutivo continuamos en las labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador, esta vez en los municipios aledaños a Cajicá”, dijo el capitán.

Así mismo, hizo un llamado especial a la comunidad aledaña de Cajicá para que brinden información oportuna para hallar a Valeria en el menor tiempo posible.

“Pedimos a la comunidad en general que si tienen alguna información que nos permita dar con la menor lo hagan a través de la línea 123”, mencionó.

Valeria Afanador y el río donde es buscada.
Valeria Afanador desapareció el pasado 12 de agosto. | Foto: Cuenta en X @JorgeEmilioRey y Bomberos Cundinamarca

Por otra parte, mencionó que actualmente se encuentra una recompensa para así incentivar a la ciudadanía a dar detalles que ayuden a esta búsqueda.

“La gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Cajicá establecieron una recompensa de 50 millones de pesos a las personas que den tiempo posible con el paradero de la menor”, puntualizó Farfán a través de un video.

Su desaparición

Desde el pasado 12 de agosto, Valeria desapareció luego de que se encontraba en su colegio ubicado en Cajicá, Cundinamarca.

A la menor se le perdió el rastro mientras estaba jugando en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero.

Desde ese momento todo ha sido caos y desesperación para sus familiares, quienes no pierden la fe de encontrar a la niña.

“Se ha recorrido un radio de casi cuatro kilómetros aguas arriba y abajo del río. Lo ampliaremos a seis kilómetros para reforzar la operación”, detalló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

