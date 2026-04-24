Bomberos de La Estrella, un relajo

La Estrella es un municipio de menos de 100.000 habitantes en el sur del Valle de Aburrá, integrado a Medellín por la cercanía y por una estación del metro. Siderense es el gentilicio de sus habitantes. El comandante del cuerpo de bomberos voluntarios es el capitán Luis Alfonso Gómez Piedrahita. Quise saber por qué el cuerpo de bomberos recibe en efectivo el valor de las inspecciones de seguridad que realiza a empresas y negocios, pero no obtuve respuesta. Hoy en día, ninguna

entidad pública o privada recibe dinero en efectivo; todo se hace por transferencia a cuentas bancarias, Nequi, etcétera. Como el capitán no contestó las preguntas que le envié, tampoco se sabe por qué el cuerpo de bomberos voluntarios de La Estrella expide recibos escritos a mano.

También guardó silencio el capitán sobre la ambulancia del cuerpo de bomberos, que amaneció calcinada en septiembre de 2023 a las seis de la mañana en un lugar donde no se produjo un incendio ni se registró una emergencia. Las fotografías de la ambulancia muestran un vehículo muy incendiado, parecido a los que mostraban los noticieros de televisión cuando la guerrilla quemaba carros, buses y tractomulas en las carreteras. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a la ambulancia? ¿La partió un rayo? ¿Por qué apareció calcinada frente a la entrada de la fundición J. M. Estrada? Los siderenses tienen derecho a saber cuáles fueron las circunstancias que rodearon la destrucción de la ambulancia, quién estaba a cargo del vehículo, qué arrojó la investigación que se hizo, aunque se haya hecho a mano, y particularmente cuál fue el monto de la indemnización pagada por la aseguradora y en qué se invirtió ese dinero. ¿Con la indemnización del siniestro se compró una ambulancia de igual, menor o mayor valor?

A los trabajadores en general la ley les garantiza una dotación de uniforme dos veces al año, pero a los bomberos les corresponde una dotación triple. ¿En qué fechas en 2024 y 2025 se entregaron los respectivos uniformes?

Tampoco respondió el comandante si el cuerpo de bomberos de La Estrella ha recibido comunicaciones de la UGPP por el pago de parafiscales. Siderenses y no siderenses tienen derecho a la información.

Otro punto que debería conocerse públicamente en una entidad que recauda dinero en efectivo son las donaciones en equipos recibidas por el cuerpo de bomberos y también el valor de los equipos adquiridos, por ejemplo, trajes encapsulados.

También es lícito preguntar por Diana Llaned Carvajal. Ella figura como contadora y revisora fiscal del cuerpo de bomberos de La Estrella, que es un cuerpo de bomberos voluntarios. Pero también aparece como representante legal. En un oficio del 6 de enero de 2026, Diana Llaned Carvajal le escribe al secretario de gobierno de La Estrella: “En mi calidad de Representante Legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Municipio La Estrella, me permito certificar…”. Según una certificación de la gobernación de Antioquia, el comandante y representante legal del cuerpo de bomberos es el capitán Luis Alfonso Gómez Piedrahita hasta septiembre de 2026. Aquí estamos ante un verdadero relajo. El cuerpo de bomberos tiene dos representantes legales y una es también la revisora fiscal, una situación de abierta incompatibilidad.

Este cuerpo de bomberos se empieza a parecer a esos circos pobres en que la malabarista también es la que vende el algodón de azúcar y cobra las entradas en la taquilla.

Desde 2018, el cuerpo de bomberos ha firmado contratos por más de 10.000 millones de pesos con el municipio de La Estrella. ¿Quién responde por la ejecución de esos contratos y por el manejo del dinero? ¿La santísima trinidad de la contadora, revisora fiscal y representante legal? ¿O la cuaternidad del capitán, comandante y representante legal junto con Diana Llaned Carvajal?

El comandante, capitán Luis Alfonso Gómez Piedrahita, nunca ha sido bombero, aunque aparece como si lo fuera en una pintura de gran tamaño que existe en la sede de La Estrella. El capitán fue secretario del cuerpo de bomberos de Itaguí cuando su tío era comandante allá. Los bomberos que estaban en La Estrella en el cuerpo de bomberos cuando el capitán fue nombrado comandante hace ocho años recuerdan que llegaba al trabajo en una moto Boxer. Ni modo de preguntar en qué llega ahora a la comandancia, porque uno no sabría a quién preguntarle, si a él o a la representante legal, o a la contadora, o a la revisora fiscal.