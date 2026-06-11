Nosotros llevamos la camiseta de la selección; Cepeda y sus aliados, el uniforme de nuestras fuerzas militares

Si algo ha logrado unirnos en Colombia, por encima de creencias, activismos políticos o clases sociales, es la camiseta de la Selección. La pasión se desborda cuando nuestros jugadores la sudan en la cancha y nos fundimos en un solo abrazo con cada gol, en el máximo éxtasis de gloria.

Esa camiseta no es un simple pedazo de tela; es un símbolo de unidad nacional que nos permite olvidar las divisiones para gritar al unísono: ¡Viva Colombia!

Por eso, da una profunda indignación ver cómo el senador Cepeda, abanderado del Pacto Histórico, del actual Gobierno y de sus aliados de la “Paz Total”, se rasga las vestiduras acusando a la oposición de “robarse la camiseta” para la campaña de Abelardo de la Espriella. Con total descaro, y por una vez sin leer sus discursos, grita que es un acto oportunista y un sacrilegio a un emblema patrio. ¡Qué hipocresía! No solo la del señor Cepeda, sino la de todo este Gobierno, empezando por el presidente y siguiendo por sus militantes, quienes caen en el cinismo de defender un símbolo de unión mientras permiten el ultraje a las instituciones.

No deja de sorprender cómo el candidato del Gobierno nacional pretende convertir en un pecado mortal, casi en un delito, el uso de la camiseta que todos los colombianos vestimos con orgullo legítimo y pasional en las calles cada vez que juega nuestra Selección.

Respaldados por un abogado del progresismo, impulsado por intereses claramente políticos y no judiciales, intentaron instrumentalizar a los jueces de la República mediante una tutela para frenar el uso de nuestra camiseta nacional; un derecho que tenemos todos los ciudadanos, incluido el candidato Abelardo de la Espriella y sus seguidores.

En un evidente ataque de envidia o celotipia, el señor Cepeda llegó al extremo de increpar a la Federación Colombiana de Fútbol, entidad ajena a estas disputas, exigiéndole que prohíba el uso de la prenda y ordenando, con el autoritarismo que los caracteriza, que —la Selección es de todos—. En eso último tiene toda la razón: la Selección es indiscutiblemente de todos, y así lo entendieron los ciudadanos cuando le entregaron esa camiseta a su candidato para que también la portara con orgullo.

El candidato oficialista y defensor de la Paz Total guarda un silencio absoluto y cómplice ante abusos muchísimo más graves cometidos por sus aliados criminales. Mientras a él y a sus seguidores les enfurece que la oposición use la camiseta de la Selección Colombia, un derecho de cualquier ciudadano, callan frente a la entrega sistemática de la institucionalidad a las organizaciones narcoguerrilleras.

Bajo una narrativa de “vida” que en la práctica prioriza la muerte, el gobierno actual y su candidato solo han logrado ceder la mayor parte del territorio nacional a la delincuencia. Lo más grave es el debilitamiento deliberado de nuestras Fuerzas Militares en pleno año electoral. Han llegado al extremo de destituir a oficiales dignos, como el General Rodríguez, quien fue llamado a calificar servicios simplemente por defender la democracia y denunciar cómo estos grupos armados obligan a la población civil a votar por el candidato del Gobierno.

El oficialismo legitima a los narcoguerrilleros permitiéndoles, incluso en las mesas de negociación, portar ilegalmente los uniformes de la Fuerza Pública. Estas prendas, reguladas de forma estricta por la ley, son de uso exclusivo de las instituciones que representan la soberanía y el sacrificio de la patria.

Es inaceptable que el candidato del Gobierno arme un escándalo político por una camiseta de fútbol mientras humilla, diezma y despoja de su dignidad a los hombres y mujeres que, a lo largo de nuestra historia republicana, han arriesgado la vida por Colombia.

Sería excelente, señor Cepeda, que usted, a quien tanto le gusta leer, incluso en sus discursos de campaña, sacara un momento para revisar lo que establece la ley sobre el uso indebido de uniformes militares. No es un detalle menor: es un delito y una usurpación de la autoridad. Sus aliados de la “Paz Total” se pavonean con estas prendas por los territorios que el Gobierno les ha cedido, debilitando a la Fuerza Pública y confundiendo a la ciudadanía, que ya no sabe si quien viste el camuflado es un soldado de la patria o un narcoguerrillero con el beneplácito oficial.

Los colombianos quedaríamos muy satisfechos si usted, señor Cepeda, rechazara públicamente y con la misma furia que usó contra la oposición, el uso ilegal de estos uniformes por parte de sus socios. Pero, conociendo el doble rasero con el que actúan, no nos queda duda de que ese reclamo jamás llegará.

La camiseta de nuestra selección, esa que sudan nuestros jugadores y jugadoras en los mundiales, es un símbolo de alegría y esfuerzo colectivo que jamás debió ser politizado como ustedes lo hicieron. Hipotéticamente, el país entero lo respaldaría si les exigiera a sus aliados respetar la ley (una petición inocente, lo sé). Esos delincuentes usan el uniforme oficial para simular una legitimidad que no tienen ni tendrán, aunque este Gobierno insista en dársela mediante una política errónea que la mayoría de los colombianos rechazamos.

Esta denuncia no es un capricho ni oportunismo; es un reclamo directo a una izquierda que se apropia de lo que le conviene y criminaliza lo que le estorba para fines políticos. Todo lo contrario, a nuestros deportistas, que sudan la camiseta por el orgullo de unirnos en una sola Colombia en paz y convivencia.

No lo dude, señor Cepeda: hoy más que nunca nos seguiremos poniendo la camiseta de la Selección. No para beneficiar a un candidato, como usted cree, sino para derrotar su modelo en las urnas este 21 de junio. Colombia merece más que su doble moral. No tengo dudas de que el próximo presidente hará respetar la exclusividad del uniforme militar, y que sus aliados dejarán de ser protegidos del Gobierno para volver a ser lo que son: bandidos perseguidos por el Estado.

Si la camiseta de nuestra Selección es de todos, el respeto por las instituciones y por quienes las defienden también debe serlo. Los colombianos no nos vamos a dejar robar ni nuestros símbolos ni nuestra dignidad. Por eso, el próximo 21 de junio los vamos a derrotar en las urnas: portando con orgullo la camiseta de la Selección, y respetando y haciendo respetar el uniforme de nuestras Fuerzas Militares y la dignidad de sus hombres.