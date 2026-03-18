¿Lo ha visto? Buscan a Javier López tras cinco días de incertidumbre

Desde la noche del pasado viernes 13 de marzo, se desconoce el paradero de Javier Mauricio López Guevara, un hombre de 31 años vinculado como contratista al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Según los reportes iniciales, el ciudadano fue visto por última vez sobre las nueve de la noche en el sector de La Perseverancia, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

López Guevara, quien es hijo único y reside con su madre y su abuela, desapareció tras acompañar a algunos familiares a sus hogares.

¿Dónde está Javier? Desaparece contratista del DANE en el centro de Bogotá Foto: API

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el hombre salió de su vivienda con el objetivo de visitar a un vecino del sector. Antes de partir, dejó su teléfono móvil personal cargando y portaba únicamente el dispositivo asignado para sus labores profesionales.

La pareja sentimental de su madre señaló que el contratista no llevaba consigo objetos de valor ni sumas de dinero significativas al momento de ser visto por última vez en la vía pública.

El drama de una madre cabeza de hogar

Sandra Guevara, madre de Javier y operaria en una empresa de textiles, relató que la alerta se encendió cuando su hijo no regresó a dormir.

Tras notar la ausencia, la mujer intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones; sin embargo, las llamadas dejaron de entrar y el dispositivo móvil fue apagado poco tiempo después. Guevara manifestó encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica y social para enfrentar la búsqueda, declarando que no cuenta con “contactos, ni plata para buscar a Javi”.

La familia del contratista hace un llamado a la ciudadanía y a los entes de investigación para que se agilicen los procesos de búsqueda y se verifiquen los últimos movimientos del celular corporativo del desaparecido.

Mientras tanto, Sandra Guevara permanece a la espera de noticias oficiales, realizando recorridos diarios por las zonas aledañas al barrio La Perseverancia, además de hospitales y sedes de la Fiscalía con la esperanza de obtener información sobre el paradero de su hijo.