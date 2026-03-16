Hallazgo macabro en Córdoba: investigan la muerte de una adolescente de 14 años enterrada en el patio de una casa

Las autoridades judiciales del departamento de Córdoba adelantan una investigación para esclarecer la muerte de una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda en el municipio de Sahagún, un caso que ha generado conmoción entre los habitantes de la región.

La víctima fue identificada como Victoria Luz Morelo Romero, una menor que residía en la ciudad de Montería y cuyo paradero era desconocido desde hacía varios días. Su cadáver fue hallado en la parte trasera de una casa ubicada en el sector conocido como La Ye, luego de que se reportaran situaciones sospechosas en el inmueble.

El hallazgo se produjo cuando el propietario de la vivienda recibió nuevamente el inmueble tras haber sido ocupado por unos inquilinos. Mientras realizaba labores de limpieza, percibió un fuerte olor proveniente del patio, lo que llevó a alertar a las autoridades. Posteriormente, unidades de Policía Judicial realizaron la inspección del lugar y exhumaron el cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal en Montería para los análisis correspondientes.

Tras los estudios forenses, los especialistas confirmaron que los restos correspondían a la adolescente reportada como desaparecida. Según familiares de la menor, ella había abandonado su vivienda en el barrio Los Robles II, en Montería, aproximadamente una semana antes de que se produjera el hallazgo.

Sus allegados indicaron que la joven había estado recibiendo acompañamiento psicológico y apoyo institucional, y que no era la primera vez que se ausentaba del hogar. Sin embargo, desconocen cómo llegó hasta Sahagún y qué ocurrió en los días previos a su muerte.

“Queremos que se haga justicia y que las autoridades encuentren a los responsables”, expresó una familiar de la víctima, quien también relató que la última vez que supieron de la adolescente fue cuando salió de su casa sin avisar.

Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de testimonios, revisión de antecedentes y análisis de evidencias para reconstruir los hechos que rodearon la muerte de la menor y establecer quiénes podrían estar involucrados en el crimen. Mientras tanto, el caso continúa generando indignación entre la comunidad y llamados urgentes para que el homicidio sea esclarecido.