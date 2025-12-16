Impactante crimen en Bolívar: menor de 16 años fue asesinada cuando intentaba escapar de sus secuestradores

El sur del departamento de Bolívar volvió a ser escenario de un crimen que evidencia la grave situación de seguridad que enfrentan niños, niñas y adolescentes en esta región del país. Una menor de 16 años fue asesinada luego de escapar del grupo armado ilegal que la mantenía retenida desde hacía varios meses en zona rural del municipio de Arenal del Sur.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, la adolescente había sido secuestrada entre el 14 y el 16 de septiembre de este año, cuando hombres armados la interceptaron en un parque del casco urbano y la obligaron a subir a una motocicleta. Desde entonces, permaneció privada de la libertad en un sector controlado por estructuras armadas ilegales que delinquen en esta subregión del Magdalena Medio.

La joven logró huir de sus captores el pasado domingo 14 de diciembre. Sin embargo, durante su intento de escape, fue alcanzada por los hombres armados en una vía que comunica el sector de Boca de la Honda con el corregimiento de Buenavista. En ese punto, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones.

Pese a que la menor alcanzó a refugiarse en el baño de una vivienda cercana, las heridas causadas por los impactos de bala resultaron mortales y falleció minutos después. El hecho generó consternación entre los habitantes del municipio, que denunciaron el abandono estatal y el temor permanente que se vive en la zona.

Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables, mientras unidades del Ejército y la Policía reforzaron su presencia en el área. No obstante, líderes comunitarios aseguran que la militarización no ha sido suficiente para frenar el reclutamiento forzado, los secuestros y la violencia contra menores.

Un territorio golpeado por los grupos armados

El sur de Bolívar es una de las regiones con mayor presencia de actores armados ilegales debido a su ubicación estratégica, corredores fluviales y economías ilícitas asociadas a la minería ilegal y al narcotráfico. Organismos defensores de derechos humanos han advertido que en municipios como Arenal del Sur, Santa Rosa del Sur y Morales persisten prácticas como el reclutamiento forzado de menores, las amenazas a familias y el control social armado.

Este crimen ocurre semanas después de que se conociera otro caso en la misma subregión, donde una adolescente logró escapar de un intento de reclutamiento tras enfrentarse a hombres armados. Aunque sobrevivió, resultó herida y tuvo que recibir protección del Ejército luego de buscar atención médica.

Según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos y reportes oficiales, el secuestro y la privación ilegal de la libertad de menores de edad sigue siendo una práctica recurrente en zonas afectadas por el conflicto armado. En lo corrido de 2024 y 2025, se han documentado decenas de casos de niños y adolescentes víctimas de secuestro, reclutamiento forzado o retención ilegal por parte de grupos armados ilegales.

Informes recientes advierten que las regiones más afectadas por este fenómeno son el sur de Bolívar, el norte del Cauca, el sur de Córdoba, el Catatumbo y algunas zonas del Pacífico colombiano. En estos territorios, los menores son utilizados como informantes, combatientes, mensajeros o sometidos a violencia sexual.

Defensoría del Pueblo ha reiterado que muchos de estos casos no se denuncian por miedo a represalias, lo que hace que las cifras reales sean mayores a las registradas oficialmente. Además, ha emitido varias alertas tempranas por el riesgo que enfrentan niños y adolescentes en zonas donde el control armado supera la presencia institucional.

Tras este nuevo crimen, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigieron al Estado una respuesta integral que vaya más allá de los operativos militares. Piden acciones urgentes en prevención, protección a menores en riesgo, acompañamiento a las familias y judicialización efectiva de los responsables.