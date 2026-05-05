Disidente de las Farc capturado con un bus lleno de menores reclutados fue enviado a la cárcel

Cristian Camilo Medina Rebellón, alias el Gordo, es un señalador reclutador de menores para las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y fue capturado en una carretera del Quindío cuando en un bus llevaba al menos a 12 menores de edad reclutados de manera forzosa para conformar esta organización criminal en el departamento de Meta.

Policía rescata a 12 niños en el Quindío tras operativo contra red de reclutadores

La investigación de la Fiscalía logró establecer que los menores de edad fueron reclutados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca.

Asimismo, da cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

“El pasado 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida (Quindío), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo. En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos”, señaló la Fiscalía.

Los 21 adultos fueron procesados por el delito de falsedad en documento público; sin embargo, alias el Gordo sería el responsable de reclutar tanto a los adultos como a los menores para integrar esa organización criminal.

Cristian Camilo Medina Rebellón, alias El Gordo, es un señalador reclutador de menores para las disidencias de las Farc. Foto: Suministrada (API)

“Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, uso de documento falso, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y uso de menores para la comisión de delitos”, señaló el ente acusador.

Alias el Gordo no aceptó su responsabilidad en los delitos que le fueron imputados; aun así, el juez consideró que es un peligro para la sociedad y que su actividad de reclutador de menores representa un riesgo para la comunidad. Por esa razón, ordenó una medida de aseguramiento en su contra.

“Los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, los otros 20 adultos fueron judicializados por el delito de uso de documento falso y seguirán vinculados a la investigación”, dijo el fiscal del caso.

Alias El Gordo no aceptó su responsabilidad. Foto: Suministrado a Semana

Alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc, estuvo sentado con delegados del Gobierno nacional en el proyecto de paz total que fracasó, justamente por las actividades criminales que mantenía mientras compartía propuestas supuestamente de paz con el Gobierno.