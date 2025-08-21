Suscribirse

Nación

Papá de Valeria Afanador responde a quienes lo culpan de estar detrás de la desaparición de la niña en Cajicá: hizo pedido

El padre de la niña volvió a hablar de la desaparición y aprovechó para enviar un mensaje.

Redacción Nación
21 de agosto de 2025, 11:39 a. m.
Esto fue lo que dijo el papá de la menor.
Esto fue lo que dijo el padre de la menor. | Foto: Foto 1: Noticias Caracol / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

Ya se cumplen nueve días desde la extraña desaparición de Valeria Afanador en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. La menor de 10 años fue vista por última vez el 12 de agosto, cuando se encontraba jugando en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

Un detalle importante es que hay un video en el que se vería a la pequeña acercarse varias veces a una cerca, pero después se le perdió el rastro por completo y no hay ninguna pista de lo sucedido.

Valeria Afanador, la niña desaparecida.
Ya han pasado varios días desde la desaparición de la pequeña. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ICBFColombia

Manuel Afanador, su papá, es uno de los que ha liderado la extensa búsqueda de la niña, labores que han sido acompañadas por bomberos, Policía y toda la comunidad de esta zona del país.

El hombre volvió a hablar en las últimas horas y, en diálogo con el medio City Tv, le respondió a quiénes señalan a la familia de estar detrás de la desaparición de Valeria.

Contexto: Habla el padre de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, y siembra duda: “Extremadamente raro”

“Han empezado a especular en redes sociales que la niña apareció, que está bien, que los papás son culpables”, comentó.

Por lo mismo, le envió un mensaje a aquellos que están difundiendo estas mentiras. “Yo les pido a los ciudadanos que se pongan la mano en el corazón, la información oficial la estaremos dando acá”, expresó.

El padre de Valeria se comprometió a que una vez sepan algo de su hija, darán a conocer la información a toda la comunidad para de esta forma acabar con los rumores. Sin embargo, por el momento no hay ni una sola pista.

Un gran operativo con drones y caninos, se realiza en Cajicá, Cundinamarca donde desapareció, el pasado 12 de agosto, Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años de edad. La menor tiene síndrome de Down. Foto: tomada de redes / El País.
Son muchas las hipótesis que se manejan acerca de la desaparición de la niña. | Foto: Foto: tomada de redes / El País.

Manuel reiteró que seguirá al frente de la búsqueda de la niña, tal y como lo ha hecho desde el primer momento en el que se le perdió el rastro.

“Yo voy a tratar de hablar un poco con las autoridades judiciales para ver cuál es el avance de la investigación, porque realmente no tenemos nada”, indicó.

Contexto: Toman nueva decisión para encontrar a Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá: “Bastante inquieto”

Actualmente, son más de 200 personas, además de voluntarios del municipio, quienes están al frente de las labores de búsqueda de la pequeña. Sumado a esto, también se están apoyando en la tecnología, como por ejemplo en el uso de drones, pero no se han obtenido resultados hasta la fecha.

Incluso, este martes se conoció que desde la Interpol se emitió una circular amarilla para intentar ubicar a Valeria en caso de que sea sacada del país, ya que son varias las hipótesis que se manejan y ninguna ha sido descartada.

Desde el colegio en el que se desapareció, han seguido de cerca el caso y han tomado algunas decisiones para evitar la afectación de los demás estudiantes de la institución.

Por lo pronto, la comunidad exige que los trabajos para localizar a la menor no paren y se desplieguen todas las acciones necesarias para que vuelva lo más rápido posible al lado de su familia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso trino de Petro en la madrugada en medio de la tensión entre EE.UU. y Maduro: habló de oficiales de Bolívar

2. Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

3. Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 22 de agosto: evite multas

4. Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

5. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Desaparicióncajica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.