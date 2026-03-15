Nación

Joven desaparecido la madrugada de este domingo en Bogotá fue encontrado y “trasladado a un centro asistencial”

La última comunicación que tuvieron los familiares con el joven fue antes de salir para un bar.

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Redacción Semana
15 de marzo de 2026, 3:53 p. m.
Mateo Garzón Plazas fue encontrado por Gestores de Diálogo.
Mateo Garzón Plazas fue encontrado por Gestores de Diálogo. Foto: @SeguridadBOG

A lo largo de las primeras horas del día del domingo 15 de marzo de 2026, las autoridades de Bogotá realizaron operativos de búsqueda para dar con el paradero de Mateo Garzón Plazas, el cual se encontraba desaparecido desde las 3:30 de la mañana, momento en el cual fue visto por última vez en las inmediaciones del bar HI, I’m SCI, localizado en la calle 85 con 12.

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Por medio de su cuenta de X, la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó la tarde este mismo día que el joven fue encontrado por un grupo de Gestores del Orden en un paradero de bus, en inmediaciones al Parque León de Greiff a las 5:00 a. m.

“El señor Garzón fue encontrado por un grupo de Gestores del Orden en un paradero de bus, en inmediaciones al Parque León de Greiff a las 5:00 a. m. Debido al estado en el que estaba, fue trasladado a un centro asistencial para verificar su estado de salud. El servicio #AIDE contactó a su familia, quienes ya están enterados y se disponen a reencontrarse con él”, destacó la entidad.

Tras realizar las primeras evaluaciones de su estado de salud, fue necesario su traslado a un centro asistencial para determinar si presentaba algún daño en su integridad. En las primeras imágenes se observa al joven desorientado y lamentándose por el incidente que le ocurrió en la madrugada.

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Durante el tiempo que estuvo desaparecido, la familia y los amigos del joven compartieron imágenes del mismo, en las cuales se especificaban las prendas que vestía al momento de su desaparición y los números de contactos disponibles para brindar cualquier tipo de información.

Momento en el que fue encontrado Mateo Garzón Plazas.
Momento en el que fue encontrado Mateo Garzón Plazas. Foto: @SeguridadBOG

“Visto por última vez anoche a las 3 a. m. en Bogotá en la calle 85 con 12 en el Bar HI, I´m SCI. Tenía puesta una camisa azul de cuadros, jean azul oscuro y tenis de varios colores", señalaba el cartel de búsqueda.

Las autoridades adelantan las primeras labores de investigaciones para determinar lo que ocurrió con el joven a lo largo de las primeras horas del día y determinar si se presentó alguna situación contra su integridad.