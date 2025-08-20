No cesa la búsqueda de la niña Valeria Afanador, menor de 10 años que desapareció en momentos en que estaba en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El hecho se presentó, más exactamente, el pasado martes de 12 de agosto. Desde ese día, diferentes entidades judiciales y organismos de socorro han buscado por los alrededores, así como en zonas aledañas al colegio, a la menor que tiene síndrome de Down.

Entre las zonas buscadas está el río Frío, aunque las autoridades tampoco descartan que la menor haya sido raptada y llevada a una zona desconocida.

Precisamente, la búsqueda de Afanador ya se extendió a municipios aledaños de Cajicá. Y, en medio de ese proceso, sumaron a la mascota de la niña.

Así lo contó en Noticias Caracol, Felipe Afanador, tío de Valeria: “Sentimos que nos faltaba traer a alguien que conoce muy bien a Vale como es Apolo. Él ha estado muy inquieto estos días, bastante triste, entonces hoy decidimos traerlo. Ha estado bastante inquieto por esta zona".

En perro fue llevado al colegio, punto donde desapareció la menor. “Vale lo quiere mucho, lo abraza mucho siempre que lo ve. Es un perrito que Vale aprecia mucho”, agregó el familiar de la niña en el noticiero citado anteriormente.

Apolo, el perro de Valeria Afanador | Foto: Pantallazo de video de Noticias Caracol

Desde la Alcaldía de Cajicá recordaron que se están ofreciendo 70 millones de recompensa a quien entregue información que permita dar con el paradero de la niña.

Es de anotar que, quien también habló durante las últimas horas en Noticias Caracol, fue el padre de la menor, Manuel Afanador: “No sabemos si alguien la tiene (...) No hemos recibido una llamada, no hemos sido objeto de extorsión. Absolutamente nada”.

En días pasados, el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos del departamento de Cundinamarca, dijo que en medio de todo este proceso alrededor de la pequeña, habían recibido unas llamadas con información errada.