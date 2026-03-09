Las huellas dactilares no son para identificarnos: la biología confirmó por qué las tenemos y para qué sirven verdaderamente

¿Alguna vez se ha preguntado para qué sirven realmente las huellas dactilares? Ubicadas en las yemas de los dedos, forman parte de la vida cotidiana y son ampliamente utilizadas como método de identificación personal. Se emplean para desbloquear teléfonos móviles, verificar identidades o aparecer en documentos oficiales como cédulas, pasaportes y registros civiles. Por ello, suelen considerarse una especie de “firma” única para cada persona.

Sin embargo, muchas personas creen que esa es su única función. En realidad, las huellas dactilares cumplen varios propósitos importantes en el cuerpo humano, razón por la cual han sido ampliamente estudiadas por científicos interesados en comprender cómo influyen en la manera en que interactuamos con nuestro entorno. Más allá de su uso tecnológico o forense —donde permiten identificar individuos o resolver crímenes—, su función está estrechamente relacionada con la forma en que manipulamos los objetos.

Según explica el portal especializado The Conversation, las huellas dactilares comienzan a formarse cuando el ser humano aún se encuentra en el útero materno, aproximadamente entre las semanas 10 y 16 de gestación. Una vez se desarrollan, permanecen prácticamente iguales durante toda la vida.

Los científicos han estudiado las huellas dactilares para comprender cómo influyen en la forma en que los seres humanos interactúan con el entorno. Foto: Getty Images

Incluso si la piel sufre heridas, quemaduras o cicatrices, el patrón original suele regenerarse. Su formación es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales, como la posición del feto, el flujo del líquido amniótico y la presión que recibe la piel en desarrollo. Estos elementos producen diseños únicos e irrepetibles, incluso entre gemelos idénticos, lo que convierte a las huellas dactilares en una característica clave para identificar a cada individuo.

Además de su valor en la identificación, los científicos han determinado que cumplen varias funciones biológicas importantes. Una de sus particularidades es que las yemas de los dedos poseen una mayor densidad de glándulas sudoríparas en comparación con otras zonas de la piel. Curiosamente, estas glándulas no se activan principalmente para regular la temperatura corporal, sino que responden con mayor frecuencia a estímulos emocionales como la ansiedad o el estrés.

Esta respuesta influye en la humedad de la piel y desempeña un papel fundamental en la interacción de las manos y los pies con los objetos. Cuando entramos en contacto con superficies sólidas, las crestas epidérmicas de las huellas dactilares ayudan a mejorar el agarre y la precisión al manipular objetos. Lo hacen regulando los niveles de humedad, ya sea provenientes del ambiente o del sudor que liberan los poros.

Gracias a este equilibrio, aumenta la fricción entre la piel y las superficies, lo que reduce el riesgo de resbalones y permite sostener o mover objetos con mayor seguridad. En otras palabras, las huellas dactilares facilitan acciones cotidianas como agarrar herramientas, abrir frascos o utilizar dispositivos electrónicos.

Las huellas dactilares forman parte de la vida cotidiana y se encuentran en las yemas de los dedos. Foto: Getty Images

En la actualidad, comprender cómo funcionan estos mecanismos ha cobrado mayor relevancia debido al uso constante de dispositivos tecnológicos. Las yemas de los dedos interactúan casi permanentemente con pantallas táctiles planas, lo que ha despertado el interés de los científicos por estudiar cómo influyen en la fricción y en la percepción táctil.

En definitiva, las huellas dactilares son una adaptación evolutiva que permite a los seres humanos manipular objetos con mayor precisión, trepar y tocar superficies con mayor eficacia. Sus crestas ayudan a canalizar el sudor y a aumentar la fricción con las superficies, lo que mejora nuestra capacidad de interacción con el mundo físico.