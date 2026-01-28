Descubrir huellas de dinosaurios ahora es más fácil gracias a la inteligencia artificial: solo se necesita un celular

Una nueva aplicación impulsada por inteligencia artificial (IA) podría ayudar tanto a científicos como al público general a identificar huellas de dinosaurios formadas hace millones de años, según revela un estudio de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

La investigación, publicada en la revista PNAS, contó con financiación del fondo de innovación del proyecto BMBF: Data-X, el proyecto Helmholtz ROCK-IT, Helmholtz-AI NorMImag, la National Geographic Society y el Leverhulme Trust.

Durante décadas, los paleontólogos han analizado antiguas huellas de dinosaurios sin poder determinar con certeza si fueron dejadas por feroces carnívoros, pacíficos herbívoros o incluso por especies primitivas de aves.

Ahora, gracias a la aplicación DinoTracker, investigadores y aficionados pueden cargar desde su teléfono móvil una imagen o un boceto de una huella y recibir un análisis casi inmediato.

Las huellas fósiles de dinosaurios constituyen una fuente clave de información sobre la vida prehistórica, aunque su interpretación ha sido históricamente compleja. Estudios previos han demostrado que los métodos tradicionales —basados en la asignación manual de huellas a especies concretas— pueden introducir sesgos en los resultados, señalan los expertos.

El sistema de IA fue entrenado con cerca de 2.000 huellas fósiles reales. Foto: Ilustración creada con IA de ChatGPT

Un equipo de investigadores liderado por el centro Helmholtz-Zentrum de Berlín, en colaboración con la Universidad de Edimburgo, desarrolló algoritmos avanzados que permiten a las computadoras entrenarse de forma autónoma para reconocer variaciones en la forma de las huellas.

El modelo de IA se entrenó con cerca de 2.000 huellas fósiles, además de millones de variaciones simuladas para reproducir cambios realistas como la compresión o el desplazamiento de los bordes. A partir de ello, se identificaron ocho características clave, entre ellas la extensión de los dedos, la posición del talón, el tamaño del área de contacto del pie con el suelo y la distribución del peso en distintas partes del pie.

Con esta información, el sistema pudo predecir qué dinosaurio dejó cada huella al compararlas con registros fósiles existentes. El algoritmo alcanzó un nivel de concordancia cercano al 90 % con las clasificaciones realizadas por expertos humanos, incluso en casos de especies controvertidas.

Uno de los hallazgos más llamativos es que varias huellas de dinosaurios de más de 200 millones de años presentan sorprendentes similitudes con las de aves extintas y modernas. Esto sugiere que las aves podrían haberse originado decenas de millones de años antes de lo que se creía, o bien que algunos dinosaurios primitivos poseían pies muy similares a los de las aves, explican los investigadores.

El sistema también indicó que ciertas huellas misteriosas halladas en la isla de Skye, en Escocia —impresas hace unos 170 millones de años en la orilla fangosa de una laguna— podrían haber sido dejadas por algunos de los parientes más antiguos conocidos de los dinosaurios con pico de pato.

Este avance abre nuevas posibilidades para comprender cómo vivieron y se desplazaron los dinosaurios por la Tierra, y ofrece al público la oportunidad de convertirse en investigador de huellas fósiles.

Una nueva app permite identificar huellas de dinosaurios de millones de años a partir de imágenes o bocetos cargados desde un teléfono móvil. Foto: Getty Images

El doctor Gregor Hartmann, del centro Helmholtz-Zentrum, señala: “Nuestro método proporciona una forma imparcial de reconocer la variación en las huellas y de poner a prueba hipótesis sobre sus creadores. Es una herramienta valiosa para la investigación, la educación e incluso el trabajo de campo”.

Por su parte, el profesor Steve Brusatte, catedrático de Paleontología y Evolión de la Facultad de Geociencias, destaca: “Este estudio supone una contribución apasionante para la paleontología y ofrece una forma objetiva y basada en datos de clasificar las huellas de dinosaurios, un desafío que ha desconcertado a los expertos durante más de un siglo”.

“Además, abre posibilidades fascinantes para comprender cómo vivieron y se desplazaron estos animales y cuándo evolucionaron grupos clave como las aves. Esta red informática podría haber identificado a las aves más antiguas del mundo, lo que demuestra el enorme potencial de la IA aplicada a la ciencia”, concluye.

*Con información de Europa Press