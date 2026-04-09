El mar es, quizá, uno de los lugares más misteriosos del mundo y uno de los que más preguntas ha dejado a lo largo de la historia.

Aunque ha sido objeto de estudio durante siglos, aún quedan numerosos enigmas por resolver, especialmente cuando se descubren especies que abren la puerta a investigaciones capaces de revelar cómo funciona este vasto ecosistema.

El “pulpo más antiguo del mundo” no era un pulpo: hallazgo reveló la identidad del espécimen que engañó a la ciencia por 25 años

A simple vista, el océano parece un inmenso espejo azul que refleja el cielo, pero bajo su superficie se oculta un mundo lleno de secretos.

Su inmensidad, que cubre más de la mitad de la superficie terrestre, lo convierte en uno de los espacios más enigmáticos del planeta.

La mayor parte de los océanos permanece inexplorada. Allí habitan criaturas que desafían la comprensión de la biología: peces bioluminiscentes, organismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas y otras especies que parecen desafiar las leyes de la naturaleza.

Sin embargo, los avances en tecnología y ciencia han permitido realizar hallazgos verdaderamente importantes.

El hallazgo evidencia la importancia de monitorear capturas incidentales y de las colecciones científicas para la investigación. Foto: Getty Images

Según el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), se registró por primera vez en el país el tiburón linterna de ojos pequeños, Etmopterus litvinovi, junto con un parásito, el percebe Anelasma squalicola, en aguas profundas frente a Ilo y Arequipa.

Estos descubrimientos se basaron en tres ejemplares capturados accidentalmente entre 1.400 y 1.450 metros de profundidad.

El registro de E. litvinovi en aguas peruanas amplía significativamente su rango de distribución en el Pacífico sudoriental y aporta nueva información sobre la diversidad de tiburones de profundidad.

Todos los ejemplares estudiados presentaban infestación por el parásito Anelasma squalicola, marcando el primer registro de este cirrípedo en Perú.

Además, se confirmó que Etmopterus benchleyi es un sinónimo válido de E. litvinovi, aclarando su taxonomía.

El estudio, liderado por Fabiola Zavalaga (IMARPE) en colaboración con científicos de Chile y Francia, refuerza el conocimiento sobre los tiburones de profundidad en Perú, subraya la importancia del monitoreo de capturas incidentales y demuestra el valor de las colecciones científicas para la conservación de la biodiversidad marina.

Cada nueva especie descubierta abre ventanas hacia mundos desconocidos bajo el mar. Foto: DW

Cada nuevo descubrimiento de tiburón abre una ventana hacia un mundo desconocido bajo el mar.

Estos hallazgos amplían nuestro conocimiento de la biodiversidad marina y muestran que aún existen muchos secretos por revelar sobre las criaturas que habitan los océanos.

Comparar estas especies con fósiles antiguos también ofrece pistas sobre su evolución a lo largo de millones de años, aportando información valiosa sobre la historia de la vida en la Tierra.