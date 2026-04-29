Desaparece por primera vez en 40 años una parte del golfo de Panamá: su impacto global prende las alarmas

La estabilidad de las aguas panameñas ha sufrido una ruptura histórica que mantiene en vilo a la comunidad científica internacional. Por primera vez en más de cuatro décadas, un ciclo natural determinante para el equilibrio del Pacífico ha dejado de funcionar, marcando un hito preocupante en la salud de nuestros océanos.

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Un sistema natural clave del golfo falla por primera vez en 40 años

Se trata del afloramiento oceánico, una maquinaria natural que con precisión matemática solía elevar aguas frías y densas en nutrientes desde las profundidades hasta la superficie del golfo.

Esto se había mantenido constante durante al menos 40 años, pero no ocurrió en el ciclo de 2025, rompiendo así una tendencia de estabilidad de décadas y generando preocupación en la comunidad científica internacional por sus posibles impactos futuros.

El ciclo, estable por más de 40 años, no se presentó en 2025 y encendió alertas científicas. Foto: Smithsonian Panama

El fallo de este sistema tiene su origen en los vientos estacionales, los cuales actúan como un motor que desplaza las capas superficiales de agua y permite el ascenso de las corrientes profundas, pero que han mostrado una debilidad inusual. Al cambiar su rumbo y perder fuerza, no lograron activar el mecanismo de enfriamiento y fertilización natural del golfo.

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¿Qué consecuencias tendría?

La ausencia de este pulso de agua fría puede desencadenar un efecto dominó en el ecosistema marino, pues el afloramiento, además de alimentar la vida marina, también actúa como un regulador térmico que ayuda a enfriar la superficie del océano. Su desaparición sugiere alteraciones profundas en el clima y podría ser una advertencia temprana de transformaciones más drásticas en el sistema oceánico mundial.

Sin el afloramiento, el océano pierde un regulador térmico clave. Foto: Getty Images

El afloramiento no solo alimenta la vida marina, sino que actúa como un regulador térmico que ayuda a enfriar la superficie del océano. Su desaparición sugiere alteraciones profundas en el clima y podría ser una advertencia temprana de transformaciones más drásticas en el sistema oceánico mundial.