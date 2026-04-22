Impactante descubrimiento en Japón: criaturas nunca antes vistas viven a 1.000 metros de profundidad

Un grupo de científicos logró registrar por primera vez formas de vida en una zona inexplorada del noroeste del Pacífico, en aguas japonesas. A bordo del sumergible tripulado Shinkai 6500, los expertos descendieron hasta el monte submarino Getsuyo, donde recolectaron muestras de organismos.

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El estudio, liderado por investigadores como Naoto Jimi, permitió entender mejor cómo logran subsistir especies desconocidas en condiciones extremas del océano profundo. Entre los hallazgos se encuentran ejemplares de la esponja de cristal, un organismo del género Hexactinellida, compuestas de sílice que cumplen un papel fundamental, al convertirse en un recurso escaso pero clave para otras formas de vida.

Al examinar su estructura en detalle, los biólogos identificaron dos nuevas especies de gusanos poliquetos, que han sido nombradas como Dalhousiella yabukii y Leocratides watanabeae. Estas especies mantienen una relación simbiótica con la esponja de cristal, mostrando una notable adaptación evolutiva.

El informe técnico también advierte que la fauna en estas zonas presenta una clara diferenciación según la profundidad. Foto: Fotograma Youtube @OceanCensus / Over 800 new species discovered I Ocean Census / 1:00 / Ocean Census

La exploración en las profundidades del archipiélago japonés permitió evidenciar que la esponja de cristal alberga una diversidad biológica mucho mayor de lo que se creía. De acuerdo con los hallazgos publicados en marzo de 2026 en el Zoological Journal of the Linnean Society, los investigadores identificaron nuevas especies de gusanos que comparten hábitats similares dentro de este ecosistema.

Tras examinar los ejemplares recolectados, el equipo científico concluyó que la relación simbiótica observada en estos anélidos tiene un origen evolutivo singular. Además, la expedición puso en evidencia que la vida a aproximadamente un kilómetro de profundidad depende en gran medida de estas estructuras formadas por sílice, que funcionan como soporte esencial para múltiples organismos.

Lejos de ser una limitante, las condiciones extremas del océano profundo favorecen dinámicas únicas de coexistencia. El estudio confirmó que especies estrechamente emparentadas pueden habitar el mismo entorno sin desplazarse entre sí, un caso que hasta ahora no había sido documentado en este tipo de gusanos poliquetos.

La persistencia de estas colonias ha llamado la atención de la comunidad científica, ya que varias de ellas han permanecido prácticamente inalteradas durante más de 30 años. No obstante, este ecosistema, aún poco explorado, enfrenta nuevas amenazas ante el interés por explotar depósitos de metano en la región.

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Debido a la gran profundidad en la que se encuentran, cualquier intervención humana, como la actividad minera, podría afectar de forma irreversible a la esponja de cristal y a las especies únicas que dependen de sus estructuras de sílice para sobrevivir en el océano profundo.

El informe técnico también advierte que la fauna en estas zonas presenta una clara diferenciación según la profundidad. Esto significa que los organismos que habitan a aproximadamente un kilómetro bajo la superficie son completamente distintos a los que se encuentran en niveles más profundos.