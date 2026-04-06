Impactante video de la explosión y posterior incendio cerca del famoso puente de las Américas en Panamá

Un incendio de gran magnitud ocurrido durante la tarde de este lunes, 6 de abril, en el área de La Boca, en el sector de Balboa (Panamá), provocó el cierre completo del Puente de las Américas, tras la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible.

China acusa a EE.UU. de querer controlar el Canal de Panamá

El incidente ocasionó intensas detonaciones y una densa columna de humo que pudo observarse desde diversos puntos de la ciudad, incrementando el nivel de peligro y afectando considerablemente la visibilidad en el área.

El Cuerpo de Bomberos movilizó múltiples unidades con el fin de sofocar las llamas, mientras que los equipos de emergencia brindan atención a al menos tres personas afectadas.

Asimismo, se solicitó el refuerzo del abastecimiento de agua para lograr controlar el incendio.

WATCH: Massive explosion from tanker near Bridge of the Americas in Panama City, Panama, spreads fire to two other units at Balboa tank park. pic.twitter.com/38ZDMFgnMJ — Resist Wire (@ResistWire) April 6, 2026

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, esta decisión se tomó de manera preventiva con el objetivo de proteger tanto a conductores como a peatones, mientras un grupo de especialistas lleva a cabo una evaluación estructural detallada del puente.

Por su parte, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea, indicó que se encuentra en fase de planificación un operativo de inversión de carriles en la vía Centenario.

Trágico accidente en el peaje de Casablanca: revelan la reacción del conductor del carrotanque segundos antes del impacto

Esta medida busca facilitar el acceso y la salida de las personas hacia Panamá, al menos de forma provisional, mientras se conocen los resultados finales del informe elaborado por el Ministerio de Obras Públicas.

El coronel Víctor Raúl Álvarez, quien se desempeña como director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, explicó que el siniestro ocurrió en las cercanías de la empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA), según el diario La Estrella de Panamá.

Reportan explosión e incendio cerca del Puente de las Américas. Foto: X/@TraficoCPanama

Asimismo, señaló que para lograr controlar y extinguir el fuego contaron con el respaldo de la Autoridad del Canal de Panamá, el Servicio de Protección Institucional (SPI), así como de equipos del SUME y de la Caja de Seguro Social.

En total, participaron 75 personas en las labores dentro del área afectada, de las cuales 45 correspondían a unidades operativas.

En el transcurso del incendio, dos bomberos resultaron con quemaduras de carácter leve, mientras que se confirmó la muerte de una persona que quedó atrapada entre los camiones cisterna.

#Ahora | Cierran el Puente de Las Américas debido al incendio de cisternas cerca de los tanques de combustibles. pic.twitter.com/CsKmr2hkWx — Destino Panamá (@destinopanama_) April 6, 2026

En relación con este hecho, se informó que el Ministerio Público ya ha asumido el proceso correspondiente para el levantamiento del cadáver.