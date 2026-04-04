Trágico accidente en el peaje de Casablanca: revelan la reacción del conductor del carrotanque segundos antes del impacto

En la madrugada del miércoles, 1 de abril, hacia las 5:30 a. m., se presentó un grave siniestro vial en el peaje de Peaje de Casablanca, sobre la vía Zipaquirá–Ubaté. El hecho desencadenó una explosión seguida de un intenso incendio, lo que generó una emergencia de gran magnitud en plena antesala de la Semana Santa.

Aparece video del momento exacto del accidente en el peaje Casablanca, vía Zipaquirá-Ubaté

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles sobre la tragedia en diálogo con el medio Blu Radio, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y al menos 19 heridas.

El mandatario explicó que, de acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo involucrado habría tomado la decisión de lanzarse del automotor instantes antes de que ocurriera el impacto, en medio de la situación crítica.

Accidente en el peaje Casablanca, entre Zipaquirá y Ubaté. Foto: COLPRENSA

Además, señaló que las primeras hipótesis apuntan a fallas mecánicas registradas varios kilómetros antes del peaje. Incluso, se han conocido reportes y videos que evidencian que el vehículo ya presentaba problemas de control entre uno y dos kilómetros previos al lugar del accidente, lo que será clave para esclarecer lo sucedido.

“Habrá que determinar desde qué punto exacto perdió los frenos, pero ya se han conocido videos e información de que dos kilómetros antes, kilómetro y medio antes, él ya venía con dificultades con el control del vehículo”, señaló el gobernador.

El accidente en el peaje Casablanca. Foto: Tomada de la cuenta en X: @JorgeEmilioRey

Aunque las autoridades confirmaron al medio citado que el conductor tenía toda su documentación en regla —incluidos el Soat y la revisión técnico-mecánica—, así como la licencia de conducción vigente, la cual le permite manejar este tipo de vehículos articulados.

Jorge Emilio Rey también indicó que durante el trayecto previo al peaje el conductor habría golpeado varios vehículos, incluyendo motocicletas, al perder el control del automotor. Además, confirmó que ya existían alertas de ciudadanos que advertían sobre la circulación de una tractomula sin control en la vía.

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Asimismo, reveló que instantes antes del impacto contra el peaje, el conductor decidió lanzarse del vehículo en movimiento. El hombre logró sobrevivir con lesiones leves, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

“Había estrellado algunos vehículos lateralmente y también algunas motocicletas que estaban en el recorrido (...) Al momento en que colisiona con el peaje y con los vehículos, pues él se lanza del vehículo“, añadió el mandatario en diálogo con el medio.