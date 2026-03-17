Estados Unidos

Alarma en Nueva York: incendio en rascacielos de Manhattan en pleno Día de San Patricio

Un fuego en la azotea de un edificio en el centro de Manhattan generó una intensa respuesta de emergencia, afectó la movilidad y encendió alertas en plena jornada del Día de San Patricio, según autoridades.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de marzo de 2026, 12:39 p. m.
Humo denso se eleva desde la azotea de un edificio en Nueva York durante el incendio registrado en plena celebración del Día de San Patricio.
Humo denso se eleva desde la azotea de un edificio en Nueva York durante el incendio registrado en plena celebración del Día de San Patricio. Foto: Foto X @AlertaMundoNews/X @FDNY

Un incendio de gran magnitud se registró en la mañana de este 17 de marzo de 2026 en un edificio de gran altura en el centro de Manhattan, en Nueva York.

El suceso desencadenó la rápida movilización de los equipos de emergencia y afectaciones en la movilidad de la ciudad, según reportes oficiales.

Respuesta inmediata de los bomberos

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el fuego se originó en la parte superior del inmueble.

Al parecer, el centro del incendio ocurrió en un sistema de aire acondicionado ubicado en la azotea del edificio, localizado en inmediaciones de la calle 43 este y la avenida Madison.

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El Departamento de Bomberos de Nueva York desplegó múltiples unidades en cuestión de minutos tras recibir la alerta poco antes de las 10 de la mañana.

Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron columnas densas de humo negro saliendo desde la parte alta de la estructura, visibles a varios kilómetros a la redonda.

Los equipos lograron controlar el incendio antes de las 11 de la mañana, evitando su propagación a otros niveles del edificio. La rápida intervención fue clave para contener las llamas en un punto específico de la infraestructura.

El incendio se produjo en medio de las celebraciones del Día de San Patricio en Nueva York, una de las fechas más concurridas del calendario local, lo que elevó la preocupación de las autoridades ante la alta presencia de personas en las calles de Manhattan.

Aunque el siniestro ocurrió cerca del recorrido del tradicional desfile, los organismos oficiales mantuvieron el evento con estrictas medidas de seguridad, reforzando los operativos para evitar riesgos entre los asistentes.

Sin víctimas y con afectaciones en la movilidad

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas tras el incidente. Asimismo, indicaron que el edificio podría encontrarse en proceso de remodelación o con ocupación limitada al momento del siniestro.

Sin embargo, el impacto en la ciudad fue significativo. El sistema oficial de alertas de emergencia de Nueva York advirtió sobre retrasos en el tráfico, cierres viales y alteraciones en el transporte público en la zona afectada.

Además, el incendio ocurrió en un punto cercano al recorrido del tradicional desfile del Día de San Patricio, lo que obligó a reforzar los dispositivos de seguridad sin que el evento fuera suspendido.

Columnas de humo alertaron a residentes y visitantes en Manhattan durante la emergencia, atendida por bomberos en medio del Día de San Patricio.
Columnas de humo alertaron a residentes y visitantes en Manhattan durante la emergencia, atendida por bomberos en medio del Día de San Patricio. Foto: Foto: X @rawsalerts

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas definitivas del incendio, aunque las primeras hipótesis apuntan a una falla en el sistema HVAC del edificio.

El caso quedó bajo investigación de los equipos especializados del FDNY, que deberán determinar si hubo fallas técnicas, negligencia o factores externos que desencadenaron la emergencia.