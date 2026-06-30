“Está temblando”: el angustioso momento en vivo de Luis Carlos Vélez durante sismos en Venezuela

Luis Carlos Vélez, quien se encuentra en territorio venezolano documentando la reciente emergencia sísmica, vivió en directo un nuevo movimiento telúrico este domingo. El comunicador realizaba una transmisión en directo para la cadena internacional N+ Univision desde Caracas cuando la réplica interrumpió su reporte, un momento que quedó registrado en video y se difundió con rapidez en redes sociales.

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Mientras se preparaba para entregar un informe detallado sobre el estado de las víctimas y las labores de rescate en la capital venezolana, las estructuras y luces del entorno comenzaron a vibrar. Vélez interrumpió su reporte para alertar a la producción y al equipo.

“Está temblando, está temblando, está temblando, mira las luces”, manifestó el periodista señalando el entorno, para luego mantener la comunicación con la central en Estados Unidos: “Tranquilo, está temblando, ¿me oyen en Miami, cierto?”.

De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo de este domingo tuvo una magnitud de 4,6 en la escala de Richter. A pesar de la intensidad del movimiento, el equipo de prensa mantuvo la calma y dio continuidad a la transmisión en vivo.

La situación humanitaria de Venezuela se tornó crítica tras los eventos del pasado 24 de junio, cuando dos terremotos principales de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron la región con una diferencia de pocos segundos. Las zonas más afectadas incluyen los estados de La Guaira, Yaracuy, Carabobo y el área metropolitana de Caracas, dejando hasta el momento un balance oficial de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 15.800 damnificados en zonas residenciales.

Los organismos de socorro locales e internacionales continúan en la búsqueda de personas desaparecidas y en la atención de damnificados, en un escenario donde las réplicas han obligado a evacuar edificaciones de manera preventiva y han ralentizado las tareas de remoción de escombros. La presencia de medios internacionales busca visibilizar el avance de los esfuerzos por salvar vidas.

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La difusión del momento en vivo generó múltiples interacciones en redes sociales. Comunidad de seguidores, colegas y usuarios resaltaron la gestión de autocontrol en situaciones de riesgo por parte de Velez.

En las diferentes redes sociales, la gente destacó la valentía y la importancia del trabajo periodístico en áreas de desastres naturales. Se expresaron mensajes de apoyo hacia el equipo que está en el centro de la tragedia, informando sobre lo que sucede de manera responsable y en tiempo real.