En ruinas: así quedaron las instalaciones de Noticias Caracol tras el devastador terremoto en Venezuela

El pasado miércoles 24 de junio, un devastador doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentro en el estado Yaracuy sacudió el norte de Venezuela, dejando hasta la fecha un balance oficial de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 15.800 damnificados en zonas residenciales.

Entre las estructuras impactadas se encuentra la sede de la corresponsalía de Noticias Caracol en ese país, la cual sufrió daños materiales severos.

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La periodista Beatriz Adrián, corresponsal del noticiero colombiano en Venezuela, documentó a través de un recorrido el estado en el que quedaron las instalaciones de la oficina tras los movimientos sísmicos. De acuerdo con el reporte de la comunicadora, las paredes principales, equipos de transmisión y áreas comunes sufrieron un colapso estructural casi total.

Adrián detalló que el incidente ocurrió durante un día feriado, lo que evitó que el personal técnico y periodístico se encontrara dentro del inmueble en el momento del derrumbe.

“No estábamos acá, pero si hubiésemos estado cuando se cayó la pared, no habría quedado nada. El muro se fue al piso”, explicó la reportera, quien enfatizó que, pese a la pérdida de los equipos de trabajo, “son cosas materiales que se recuperan”.

La sede de Caracol Televisión también resultó afectada tras los terremotos registrados en Venezuela. Nuestra periodista Beatriz Adrián, quien ha acompañado a la comunidad y ha vivido de primera mano esta emergencia, nos muestra cómo quedaron las oficinas después de los sismos.… pic.twitter.com/3oAuiZDKjw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 30, 2026

El impacto del sismo ha dejado cifras críticas en el norte del territorio venezolano, especialmente en el estado de La Guaira. Según declaraciones del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el balance provisional registra cerca de 2.000 personas fallecidas y más de 10.500 heridos.

El funcionario también informó que los organismos de socorro han logrado rescatar a cerca de 6.500 personas de entre los escombros. No obstante, las proyecciones oficiales estiman que el número de ciudadanos afectados que lograron evacuar por sus propios medios o con ayuda de familiares podría elevar la cifra de rescatados a cerca de 20.000.

Además de la afectación laboral, la periodista Beatriz Adrián manifestó que se encuentra en la búsqueda de dos de sus familiares, identificadas como Julieta y Jeanette Escalada Terrero, de quienes no se tiene información desde el día del sismo. Una de sus primas presenta síndrome de Down.

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Según el relato de la corresponsal, los hijos de sus familiares reportaron que el edificio donde residían en La Guaira sufrió un colapso estructural severo, quedando reducido a escombros de cemento y hierro.

“No paren la búsqueda porque tenemos la esperanza de que aparezcan”, pidió la comunicadora a las autoridades y cuerpos de rescate que operan en la costa norte.

La situación en Caracas y los sectores sismológicos como Los Palos Grandes ha generado el desplazamiento de residentes que temen réplicas. La misma corresponsal relató que ha tenido que evacuar temporalmente su vivienda ubicada en un piso 11 debido a las restricciones de seguridad en el uso de ascensores y el temor psicológico por la intensidad del temblor, con una duración inusual de un minuto completo.

Los equipos locales de salud han empezado a habilitar líneas de atención psicológica para abordar el impacto emocional de la población afectada por el desastre natural.