Más de la mitad de pacientes atendidos por disfunción eréctil en Colombia supera los 50 años

La asociación entre sexualidad y juventud sigue presente en distintos espacios sociales, aunque especialistas advierten que el deseo y la vida sexual continúan en la madurez. Datos de las clínicas Boston Medical en Colombia muestran que, en los últimos tres años, más de la mitad de los pacientes atendidos por disfunción eréctil fueron hombres mayores de 50 años.

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Según la información recopilada por la entidad, el 97 % de los pacientes afirmó que esta condición tenía un impacto emocional, motivo por el cual buscaron atención médica no solo para tratar la función sexual, sino también para mejorar su bienestar personal.

La doctora Lucenith Arias, de Boston Medical, señaló que actualmente más hombres mayores consultan sobre estos temas. “Cada vez vemos más hombres mayores de 50, 60 e incluso 70 años entendiendo que la sexualidad no termina con la edad. El gran cambio cultural es que hoy se habla más del tema y se consulta sin tanta vergüenza. La sexualidad no pertenece únicamente a los jóvenes; pertenece a cualquier persona que quiera vivir plenamente su intimidad”, indicó.

La disfunción eréctil podría ocasionar problemas de pareja si no se trata a tiempo, según expertos. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images/Image Source

La especialista explicó que, después de los 40 años, cerca de la mitad de los hombres puede presentar algún grado de disfunción eréctil. Además, señaló que esta condición suele estar relacionada con otros problemas de salud.

De acuerdo con la muestra analizada por Boston Medical, solo el 23 % de los pacientes atendidos tenía un peso adecuado, mientras que el resto presentaba sobrepeso u obesidad. Asimismo, cuatro de cada diez pacientes registraban hipertensión, y entre las condiciones más frecuentes también aparecían la diabetes y el colesterol alto.

“Incluso, en algunos pacientes, la disfunción eréctil puede ser una manifestación temprana de enfermedad cardiovascular. Por eso es tan importante consultar a tiempo: no solo buscamos mejorar la función sexual, sino identificar factores de riesgo que pueden afectar la salud integral”, afirmó Arias.

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La médica recomendó realizar actividad física regularmente, evitar el cigarro y el exceso de alcohol, mantener comunicación abierta con la pareja, realizar chequeos médicos periódicos y controlar enfermedades de base como diabetes, hipertensión y colesterol.