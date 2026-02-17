Bajo deseo y disfunción eréctil: dos problemas distintos que hombres suelen confundir; “Ambos suelen coexistir”

La falta de deseo sexual en la pareja puede tener causas médicas que no siempre son evidentes. Así lo explicó el doctor Camilo Aldana, de Boston Medical, quien señaló que detrás de la aparente ausencia de interés puede existir un problema de desempeño que afecta la dinámica de la relación.

“Es común que en nuestras clínicas recibamos pacientes cuya relación está afectada por un malentendido, pues la pareja suele interpretar la falta de iniciativa sexual como falta de interés o infidelidad”, comentó el experto. Según advirtió, detrás de un “no tengo ganas” podría esconderse un problema de desempeño sexual que ponga en riesgo la conexión con la pareja.

De acuerdo con la información entregada por la clínica especializada en salud sexual masculina, existen dos condiciones que suelen confundirse: el bajo deseo, definido como ausencia de interés o “ganas” de tener actividad sexual, y la disfunción eréctil, entendida como la incapacidad física de lograr o mantener una erección. El especialista explicó que cuando la disfunción eréctil provoca bajo deseo, ambos factores pueden reforzarse mutuamente. “Ambos problemas suelen coexistir y retroalimentarse en un ciclo disfuncional”, afirmó.

Boston Medical reporta que las consultas por salud sexual masculina se incrementan un 75 % en enero, tras los excesos de las festividades y el fin del "ruido" de diciembre

En una muestra de pacientes analizada durante 2025, Boston Medical encontró que, cuando hay disfunción eréctil, el 86 % de los hombres evita las relaciones sexuales y el 60 % llega a distanciarse de su pareja, incluso en fechas como San Valentín.

“En Boston Medical, las historias de nuestros pacientes nos demuestran que no se trata solo de placer. El sexo es un espacio donde la conexión se renueva, el deseo se sostiene y la relación se mantiene viva”, mencionó Aldana.

El especialista recomendó hábitos como cuidar la alimentación y la actividad física, mantener comunicación abierta en pareja, dedicar tiempo al juego previo y buscar orientación profesional. Además, aseguró que “perderle el miedo a la consulta es el primer paso”.