La cadena de comida rápida Subway atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia en Estados Unidos. Durante el 2025, la empresa cerró más de 700 locales en el país, reflejando las dificultades que enfrenta su tradicional modelo de franquicias, señaló Fox Business.

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Aunque durante décadas Subway fue considerada una de las marcas más exitosas del sector, el crecimiento acelerado y la saturación del mercado terminaron generando problemas que hoy afectan tanto a franquiciados como a la propia compañía.

Subway cerró más de 700 locales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Uno de los principales factores detrás de estos cierres es la disminución en las ganancias de muchos propietarios de franquicias. En numerosas ciudades estadounidenses, Subway abrió demasiados restaurantes muy cerca entre sí, provocando competencia interna entre locales de la misma marca. Esto redujo las ventas individuales y dificultó que muchos franquiciados pudieran cubrir costos operativos como alquiler, salarios e insumos.

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La situación se agravó con el aumento de los costos operativos en Estados Unidos. El incremento de los arriendos comerciales, el alza en los salarios y el encarecimiento de los alimentos golpearon directamente a miles de franquiciados.

Muchos propietarios aseguraron que las ganancias ya no eran suficientes para mantener sus negocios, especialmente después de la pandemia, cuando el comportamiento de los consumidores cambió drásticamente.

A pesar de ello, el panorama no es del todo negativo. “La documentación también revela que, al 31 de diciembre de 2025, alrededor de 800 establecimientos permanecían cerrados temporalmente, y la empresa prevé que muchos de ellos reabran. Más de la mitad de los locales que abrieron el año pasado eran unidades que habían permanecido cerradas anteriormente”, complementa Fox Business.

Restaurante de Subway. AP Photo/Keith Srakocic Foto: AP

A esto se sumó el impacto de las nuevas dinámicas digitales. La industria gastronómica se transformó con el crecimiento de las plataformas de domicilios y las aplicaciones móviles. Los consumidores comenzaron a priorizar la rapidez, la personalización y las experiencias digitales integradas.

Aunque Subway desarrolló herramientas tecnológicas para competir en este entorno, expertos consideran que la empresa reaccionó más lentamente que otros competidores.

Pese a los cierres, la compañía todavía conserva una presencia global significativa y continúa siendo una de las cadenas de restaurantes con mayor número de establecimientos en el mundo.