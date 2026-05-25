Mastercard apuesta por consumidores premium en Colombia con nueva tarjeta enfocada en experiencias

El mercado de pagos premium y experiencias exclusivas continúa ganando espacio en América Latina, impulsado por consumidores que ya no solo priorizan seguridad y respaldo financiero, sino también beneficios asociados con viajes, gastronomía, entretenimiento y acceso preferencial.

Tarjetas de crédito: que no lo engañen los avivatos. Por esta razón no las pueden embargar

En ese contexto, Mastercard anunció el lanzamiento en Colombia de World Legend Mastercard, una nueva categoría dirigida a consumidores de alto valor y enfocada en experiencias personalizadas dentro y fuera del país.

La llegada de esta tarjeta ocurre en un momento de transformación acelerada en los hábitos de consumo digital. Según cifras citadas por la compañía, el 89% de los consumidores latinoamericanos ya se considera usuario digital y el 95% asegura que la seguridad es un factor determinante al momento de realizar pagos.

Sin embargo, el mercado premium empieza a moverse hacia otro tipo de diferenciadores. La industria financiera identifica una creciente demanda por acceso preferencial, servicios personalizados y beneficios vinculados al estilo de vida, especialmente en segmentos relacionados con turismo, entretenimiento y experiencias internacionales.

La propuesta de Mastercard incluye acceso a “The Mastercard Collection”, plataforma de beneficios enfocada en gastronomía, viajes y entretenimiento, mediante la cual los usuarios podrán acceder a reservas preferenciales en restaurantes, eventos privados, experiencias culinarias y actividades exclusivas tanto en Colombia como en otros mercados.

¿Cuál es el tiempo en el que prescribe una deuda de tarjeta de crédito en Colombia? Esto dice la ley

En gastronomía, la tarjeta ofrecerá acceso prioritario a restaurantes altamente demandados, además de experiencias Priceless como cenas privadas con chefs, catas de vino, maridajes y menús exclusivos diseñados especialmente para tarjetahabientes World Legend Mastercard.

Uno de los sectores donde más se intensifica la competencia es el entretenimiento. Según el anuncio, la tarjeta estará vinculada a más de 30 eventos y festivales al año en Colombia, con beneficios como preventas entre 24 y 48 horas antes de la venta general, ingresos rápidos y acceso a experiencias backstage, meet-and-greets y momentos previos a los espectáculos, sujeto a disponibilidad.

El componente de viajes también aparece como una de las principales apuestas de la nueva categoría. La tarjeta ofrecerá acceso a más de 1.600 salas VIP en aeropuertos internacionales, además de servicios preferenciales y acceso exclusivo Mastercard Fast Track para agilizar procesos aeroportuarios.

Entre las novedades anunciadas está la apertura del lounge gastronómico VIP “Taste by Priceless” en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, prevista para el tercer trimestre de 2026. El espacio ofrecerá experiencias gastronómicas premium para los usuarios de esta categoría y hará parte de una red internacional ya presente en mercados como Brasil y Hong Kong, y próximamente México.

La carga financiera de los hogares baja mientras mejora el comportamiento crediticio

Federico Martínez, presidente de Mastercard Colombia, aseguró que la nueva categoría busca ampliar el concepto de valor más allá de los pagos tradicionales, integrando tecnología, acceso y experiencias diferenciales para consumidores premium.

Presidente de Mastercard Colombia Foto: Mastercard Colombia

Con este lanzamiento, Mastercard fortalece su portafolio premium en Colombia apostando por un segmento de consumidores que cada vez demanda más personalización, beneficios exclusivos y experiencias asociadas a viajes, entretenimiento y estilo de vida.