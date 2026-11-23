Este año he escrito sobre los procesos de reorganización y de liquidación de empresas desde lo legal y lo contable, pero sobre todo desde lo humano. Y es que, después de tantos años acompañando estos procesos, lo que me queda es la admiración por los empresarios de este país, por la manera en que aguantan, deciden y vuelven a empezar.

Más allá de las deudas: el impacto emocional de la insolvencia empresarial

Para explicarles lo que quiero decir hoy, les voy a pedir algo. Imaginen una cirugía complicada, por ejemplo una cirugía de rodilla. Mejor de las dos, para ser exactos. Una cirugía de esa articulación que nos sostiene, que nos deja caminar, levantarnos, avanzar sin pensarlo. Ahora imaginen que la articulación está tan gastada que no sirve un remiendo, que la única salida es un reemplazo total. Piensen en el día antes de entrar al quirófano, en esa mezcla de miedo y esperanza. Y en las preguntas que no dejan dormir: ¿cuánto durará la recuperación? ¿Volveré a caminar como antes? ¿Cómo quedarán las cicatrices?

No voy a hablarles de medicina. Pero quiero que sostengan esa imagen, porque es, en el fondo, lo mismo que le toca vivir a tantos empresarios. A veces la transformación es parcial y a veces tiene que ser total. En los dos casos deja una marca. No existe el cambio sin huella. Y sin embargo seguimos enfrentando la crisis como si la meta fuera salir de ella intactos, idénticos a como entramos. No se puede. Nadie sale igual de una cirugía. Y esa no es la mala noticia: es la única manera de salir.

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Hay crisis que se resuelven ajustando. Un proceso de reorganización, bajo nuestra ley de insolvencia, es muchas veces eso: conservar lo que todavía sirve —la operación, los clientes, el equipo— y reparar lo que falla, que suele ser la estructura de la deuda. Se renegocian plazos, se acuerdan intereses, se gana aire. La empresa sigue siendo la misma, pero sana. Es una cirugía que repara, no es un reemplazo total.

Pero hay otras crisis en las que no queda mucho de lo viejo por conservar, simplemente no se puede. El modelo de negocio dejó de funcionar, el mercado cambió, la estructura ya no da. Y ahí, el empresario tiene que hacer lo más difícil: aceptar que remendar no alcanza, que lo que se necesita es un cambio de fondo. Ahí llega el reemplazo total.

A veces eso significa reinventar la empresa casi de raíz. A veces significa cerrarla con dignidad, mediante una liquidación ordenada, para empezar otro proyecto sin arrastrar el peso de lo que ya no era viable. En ambos casos duele. En ambos, como las rodillas, lo viejo no se podía salvar.

Y en ambos quedan cicatrices. En una empresa, esas marcas tienen nombres concretos. A veces la cicatriz es el capital humano: gente que acompañó durante años y que, en la reestructuración, ya no pudo seguir. Esas despedidas quedan en la piel de la empresa, y en la del empresario también. Otras veces la cicatriz está en la forma de liderar. Uno no dirige igual después de una crisis. Se vuelve más prudente, más atento a las señales que antes ignoraba, menos convencido de que podía con todo solo. La marca no es bonita, pero es honesta. Dice: aquí hubo un corte, y aquí sanó.

Lo que casi nadie cuenta es lo que viene después de la ‘cirugía’. Porque firmar el acuerdo de reorganización, ordenar la liquidación o decidir el nuevo rumbo no es el final. Es apenas la mitad del camino. Es el punto donde empieza el verdadero trabajo, y es también donde muchos empresarios se rinden, justo cuando lo peor ya pasó.

Ahí es donde llega el entrenamiento. Después de un reemplazo, nadie se levanta corriendo; hay que reconstruir la fuerza, repetición por repetición. En la empresa pasa igual. Recuperar la confianza de los acreedores, que cumplir un acuerdo exige disciplina mes a mes. Rearmar un equipo golpeado. Volver a creer que la cosa puede funcionar. Esa fuerza no llega sola, igual que el músculo no vuelve solo. Se construye despacio, incluso los días en que uno no tiene ganas. Y un día, casi sin notarlo, uno sostiene un peso que antes lo habría tumbado.

Por eso insisto en que la insolvencia no es el momento de la derrota. Es el quirófano: el lugar donde se decide, con cabeza fría, si lo que hay se repara o se reemplaza, y se hace lo que haya que hacer para volver a caminar. Lo que viene después no es castigo. Las cicatrices son el mapa de una decisión difícil que se tomó a tiempo. Y el entrenamiento físico y mental son la prueba de que uno eligió reconstruirse en vez de quedarse quieto, esperando a que el problema se resolviera solo.

A los empresarios que están en su propia crisis les diría exactamente eso: no le teman al cambio, ni siquiera cuando tenga que ser total. Las marcas van a quedar. Encontrar la fuerza va a costar. Pero del otro lado está la posibilidad de volver a caminar. Y eso lo vale todo.

Catalina Hernández Prada, fundadora y directora legal de ACSorar