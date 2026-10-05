Icetex anuncia alivio para casi 65.000 estudiantes: así funcionará el subsidio

Cerca de 65.000 estudiantes colombianos que tienen créditos con el Icetex volverán a contar temporalmente con un subsidio a la tasa de interés, según informó la entidad.

Regresa crédito del Icetex que había sido retirado para estudiantes universitarios

La medida beneficiará a 64.904 personas que actualmente se encuentran en etapa de estudios y comenzará a reflejarse en los recibos de pago de octubre.

¡Tenemos buenas noticias para 64.904 beneficiarios en época de estudios! A partir de este mes vuelve el subsidio temporal a la tasa, una medida que beneficia a quienes estén al día, con una tasa de IPC + 0 % y que representa un alivio para las familias ➡️ https://t.co/m4zzHnLyOg https://t.co/5oDcKoZACf — ICETEX (@ICETEX) October 5, 2026

Para financiar el beneficio, el Gobierno destinó 49.330 millones de pesos a través del Ministerio de Educación. Los recursos permitirán que los créditos cobijados tengan una tasa de IPC + 0 puntos mientras estén disponibles los recursos destinados para el subsidio.

Para acceder a la medida, los estudiantes deben estar cursando actualmente el programa académico financiado y encontrarse al día con el Icetex o tener una mora que no supere los 30 días.

El subsidio para quienes están en etapa de estudios se suma a una medida anunciada previamente para 170.000 beneficiarios que se encuentran en etapa de amortización. En ese caso, también se exige estar al día con los pagos para acceder al beneficio.

“Octubre es sinónimo de buenas noticias para quienes estudian o estudiaron recientemente con el apoyo del Icetex. Gracias al esfuerzo fiscal de la Patria Milagro, estamos logrando las primeras medidas que nos permitan volver a acompañar con un crédito que tenga mejores condiciones; es un importante alivio para el bolsillo personal y la economía familiar”, afirmó el presidente del Icetex, Richard Caicedo.

Richard Caicedo, presidente del ICETEX Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con la entidad, los subsidios a la tasa de interés durante las etapas de estudios y amortización habían sido suspendidos desde el primer semestre de 2025. La nueva medida se implementa de manera temporal y estará vigente hasta que se agoten los 49.330 millones de pesos asignados.

Matrículas escolares en Bogotá: estas son las fechas para solicitar cupo

Una vez finalicen esos recursos, los intereses volverán a calcularse con la tasa establecida en el momento de contratación del crédito. Esta depende de la línea de financiación y se ubica entre el IPC + 7 % y el IPC + 12 %, según la información entregada por el Icetex.