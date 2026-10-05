Matrículas escolares en Bogotá: estas son las fechas para solicitar cupo

Las familias que buscan un cupo en un colegio público de Bogotá para el año escolar 2027 ya pueden iniciar el proceso ante la Secretaría de Educación del Distrito. La entidad estableció un periodo que comenzó este 5 de octubre y que se extenderá hasta el 23 de diciembre para realizar las solicitudes.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que ingresarán a los diferentes niveles educativos, desde primera infancia hasta educación media. Asimismo, contempla opciones para jóvenes y adultos que deseen acceder a la oferta educativa pública de la capital.

El trámite se puede realizar completamente por internet y no tiene ningún costo.

Para solicitar un cupo, se debe ingresar a las plataformas oficiales de la Secretaría de Educación, donde encontrarán la información sobre los colegios que hacen parte de la oferta para 2027.

Uno de los primeros pasos consiste en revisar las instituciones disponibles y elegir una opción de acuerdo con las necesidades del estudiante. Después de completar la información requerida, la solicitud queda registrada para que se adelante el proceso de asignación.

Sin embargo, la solicitud del cupo es apenas una parte del proceso. Cuando la institución educativa haya sido asignada, será necesario avanzar con la formalización de la matrícula.

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Para completar este procedimiento, los documentos del estudiante deberán ser cargados en línea durante el periodo establecido para la pre-matrícula. Esta etapa comenzará el 13 de octubre y estará disponible hasta el 18 de diciembre.

Las fechas son importantes porque existen dos plazos diferentes. El 23 de diciembre corresponde al cierre de la etapa para solicitar nuevos cupos, mientras que el 18 de diciembre es la fecha límite para realizar la pre-matrícula y presentar digitalmente la documentación requerida.

El proceso incluye a quienes buscan ingresar por primera vez al sistema educativo oficial y a estudiantes que necesitan un nuevo cupo para el próximo año. Por esta razón, se recomienda revisar con anticipación la oferta disponible y completar los datos solicitados de manera correcta.