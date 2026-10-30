El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura oficial de la convocatoria de créditos educativos para el primer semestre de 2027, que estará disponible desde el próximo 3 de noviembre.

Los aspirantes a educación superior podrán postularse a uno de los 15.000 nuevos cupos asignados para pregrado y posgrado, tanto dentro de Colombia como en el exterior.

La estrategia, denominada ‘Tu talento hace el milagro’, incluye la reactivación del crédito de sostenimiento tanto para instituciones públicas como privadas y la creación de una línea especial denominada ‘Gente Milagro’.

Icetex liderará la estrategia de becas y créditos del Gobierno para la era de la inteligencia artificial. Foto: Suministrado a SEMANA API + Icetex

Esta última está diseñada específicamente para financiar a estudiantes registrados en los censos oficiales de damnificados tras el terremoto del pasado 10 de agosto o a quienes cursen estudios en universidades ubicadas en los departamentos más impactados: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Paso a paso para solicitar el crédito del Icetex

El proceso de postulación se realiza de forma 100 % virtual, gratuita y sin intermediarios a través del portal institucional. A continuación, se detalla el procedimiento para completar la solicitud:

Revisar requisitos: estar admitido en una universidad y contar con los resultados del Icfes Saber 11 o el certificado de notas del último semestre. Registro web: entrar a icetex.gov.co, ir a la sección ‘Crédito Educativo’ y crear un usuario en el módulo de la convocatoria 2027-1. Llenar el formulario: elegir la línea de crédito adecuada (T&T, Gente Milagro, STEM, etc.) e ingresar los datos personales, académicos y del deudor solidario. Firmar la solicitud: descargar el formulario en PDF, imprimirlo, ponerle firma manuscrita, huella y escanearlo. Cargar documentos: ingresar al enlace enviado al correo registrado para subir la cédula, el formulario firmado, las notas y el recibo de matrícula. Seguimiento y legalización: consultar los resultados en el sitio web y, una vez aprobado, completar la legalización con la universidad.

Este programa fue presentado por el vicepresidente de la República, Jose Manuel Restrepo, y el presidente de la entidad, Richard Caicedo.

“Esta, que es la primera convocatoria del gobierno de la Patria Milagro, realiza un esfuerzo económico directo para brindar mayores y mejores beneficios a los estudiantes colombianos, a pesar de las coyunturas económicas del país”, dijo Caicedo.