“Colombia te llama”, la campaña que lleva los destinos colombianos a la residencia de Shakira en Madrid

La imagen internacional de Shakira se convirtió en una oportunidad para promocionar a Colombia como destino turístico. En Madrid, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con ProColombia y Fontur, puso en marcha la campaña “Colombia te llama”, una estrategia que busca dar a conocer los destinos colombianos entre españoles y europeos.

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La iniciativa se desarrolla en Macondo Park, el espacio cultural que acompaña la residencia de la artista colombiana en la capital española. En este escenario, los visitantes pueden acercarse a diferentes atractivos de Colombia a través de imágenes y contenidos relacionados con sus paisajes, destinos, cultura, gastronomía y diversidad regional.

La estrategia hace parte de una agenda de promoción que busca aprovechar la exposición internacional generada por los 12 conciertos de Shakira, que en conjunto prevén reunir a más de 600.000 asistentes.

Las autoridades colombianas trabajan en la promoción de los destinos turísticos nacionales en Macondo Park. Foto: Live Nation/Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó que esta visibilidad representa una oportunidad para motivar a quienes siguen a la cantante a descubrir también los atractivos turísticos colombianos.

“Colombia llama a descubrir nuestros destinos, nuestros paisajes, nuestros sabores y nuestra gente. Queremos que quienes hoy llegan atraídos por Shakira mañana lleguen a Colombia como viajeros”, señaló el funcionario.

A través de las pantallas instaladas en Macondo Park se exhiben diferentes escenarios del país, desde playas y montañas hasta ciudades, espacios naturales y experiencias culturales, con el propósito de mostrar la variedad de opciones que ofrece Colombia a los viajeros internacionales.

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La estrategia también busca que el interés generado por elementos representativos del país se transforme en intención de viaje. Así lo explicó Julián Franco, viceministro de Turismo, quien señaló que el objetivo es que los visitantes pasen de conocer imágenes de Colombia a considerar sus destinos en sus próximos planes de vacaciones.

Café y gastronomía

La gastronomía y el café también tienen un papel destacado en esta experiencia. Juan Valdez participa como café oficial de Macondo Park y ofrece a los visitantes una experiencia alrededor de un producto prémium ciento por ciento colombiano, acompañada de sabores tradicionales que permiten acercarse a las regiones productoras y al trabajo de las familias caficultoras.

Macondo Park es una buena oportunidad para visibilizar los destinos colombianos y promocionarlos entre los turitas. Foto: Foto: prensa Shakira

Con esta apuesta, el Gobierno busca aprovechar la exposición que Colombia obtiene en Madrid para fortalecer la promoción turística y generar nuevas oportunidades para empresarios, trabajadores y comunidades vinculadas a esta actividad.

La campaña plantea así una invitación que va más allá de la música: conocer la cultura, los sabores, los paisajes y los destinos que hacen parte del territorio nacional.