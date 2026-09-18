Shakira en Madrid: cinco planes para hacer en la ciudad antes y después de sus conciertos

Madrid es sede de uno de los acontecimientos musicales más destacados del año en España. Del 18 de septiembre al 11 de octubre, la colombiana Shakira ofrecerá 12 conciertos como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una residencia para la que se esperan más de 600.000 asistentes a lo largo de cuatro fines de semana.

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Las presentaciones se realizarán en Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde, donde se construyó temporalmente el llamado Estadio Shakira, con capacidad aproximada para 55.000 asistentes por jornada.

Uno de los principales atractivos de esta residencia será Macondo Park, una ciudad cultural temporal inspirada en el universo literario de Gabriel García Márquez. El espacio reunirá propuestas relacionadas con la música, la gastronomía, la literatura, la moda y diferentes expresiones del arte latinoamericano.

Sin duda, toda la organización alrededor de los conciertos de la artista colombiana, junto con sus presentaciones, llevarán a que muchos seguidores lleguen a la ciudad, para apreciar de cerca el espectáculo y vivir una experiencia única. Ante esto, la plataforma de reservas Civitatis plantea cinco planes para hacer en la ciudad y aprovechar la estadía desde diferentes perspectivas.

Recorrer el centro histórico es uno de los planes para hacer en Madrid, España. Foto: Universal Images Group via Getty

¿Qué hacer en Madrid?

1. Recorrer el centro histórico: Una de las primeras opciones para quienes llegan por primera vez a la capital española es caminar por su centro histórico. El free tour por Madrid, de aproximadamente dos horas, pasa por lugares emblemáticos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la plaza de Oriente, el Palacio Real, la plaza de la Villa y el Mercado de San Miguel. Durante el recorrido es posible reconocer diferentes etapas de la historia madrileña, desde el periodo medieval hasta la época de los Austrias y los Borbones.

2. Una jornada dedicada al arte: Los palacios y museos son otra forma de acercarse a la historia de Madrid. Una visita que combina el Museo del Prado con el Palacio Real permite conocer dos de los principales referentes culturales de la ciudad.

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En el Palacio Real se pueden recorrer espacios como el Salón del Trono y la Cámara de Gasparini, mientras que el Museo del Prado reúne obras de reconocidos artistas como Velázquez, Goya, El Bosco, Rubens y El Greco. Es una alternativa para quienes prefieren dedicar el día al patrimonio y dejar la noche para asistir al concierto.

Barrio Lavapiés en Madrid, España. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

3. Lavapiés y La Latina, dos barrios para no perderse: Más allá de los grandes monumentos, Madrid también se conoce a través de sus barrios, plazas, mercados, tabernas y comercios tradicionales. Lavapiés y La Latina ofrecen precisamente esa posibilidad, con calles y rincones que muestran una faceta más cotidiana de la capital. Mientras Lavapiés destaca por su diversidad cultural, La Latina conserva espacios vinculados con algunas de las tradiciones más antiguas de Madrid.

4. Noche de flamenco: El viaje musical puede continuar después del concierto de Shakira, aunque esta vez desde una de las expresiones más representativas de España. Cerca de la Gran Vía se encuentra Torres Bermejas, uno de los históricos tablaos madrileños, reconocido además por haber sido escenario del encuentro entre Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Una propuesta para conocer otra tradición musical durante la visita a Madrid.

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5. Toledo, una escapada en un día adicional: Si el viaje permite quedarse un día más, Toledo aparece como una alternativa cercana a la capital. La ciudad se encuentra a unos 70 kilómetros de Madrid y conserva en sus calles, templos y edificaciones la influencia de las culturas cristiana, judía y musulmana.