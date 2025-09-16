Estos son algunos sitios turísticos de Madrid, España, que puede visitar en un día

Madrid, España, se sigue consolidando como uno de los destinos predilectos por los colombianos durante la época de vacaciones. Estas son algunas actividades y sitios turísticos que puede visitar de esta maravillosa ciudad en tan solo un día.

El Museo del Prado

De acuerdo al portal web Madrid en 24 horas, el día puede iniciar con un recorrido por el Museo del Prado que exhibe las colecciones reales con obras de o Van der Weyden, El Bosco, Rubens, Fra Angélico, el Greco o Tiziano, entre otros. Este museo también es muy conocido por conservar gran parte de la obra de Velásquez y de Goya, los grandes maestros de la Escuela Española.

Una excelente actividad es recorrer los mejores sitios turísticos de Madrid, España. | Foto: AFP

Otra actividad que se puede hacer en una mañana madrileña es el paseo cultural por Lavapiés y Madrid Río. Esta es un área con una oferta cultural diversa, que abarca desde el Centro Dramático Nacional hasta la Nave 10 Matadero o MAD Madrid Artes Digitales) Centro de Experiencias Inmersivas. Si desea tomar algo puede acercarse a los puestos del Mercado de San Fernando, a los restaurantes del Centro Comercial Madrid Plaza Río 2 o las cafeterías de Lavapiés.

Una vez llega la tarde, una de las mejores actividades para realizar es recorrer la capital española, especialmente pasear por el Madrid de los Austria, entre la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente, donde se conservan algunos palacios y conventos del siglo XVII, cuando esta ciudad se convirtió en sede de la corte de los Habsburgo.

En este recorrido los visitantes se toparán con el mercado de San Miguel, con el Palacio Real y con el Teatro Real.

Otra buena actividad recomendada por el portal mencionado es visitar el nuevo Mirador de la Cornisa del Palacio Real, allí se puede apreciar la preciosa vista de los jardines del Campo del Moro y de la Casa de Campo; o de la Galería de las Colecciones Reales.

Madrid. España, es uno de los destinos predilectos para visitar durante unas vacaciones. | Foto: AFP

Este recorrido de un día por la capital de España cierra por una pasada por los bares, pubs y las discotecas que han convertido a la noche madrileña en una de las más divertidas de toda Europa.