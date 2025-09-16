Suscribirse

Turismo

Joven española contó cómo un viaje a Colombia logró transformar su vida: “Conocí gente increíble y una cultura muy buena”

Conmovida, la mujer afirmó que su vida cambió de manera positiva desde que decidió recorrer el país.

Redacción Turismo
16 de septiembre de 2025, 1:36 p. m.
Joven española contó por qué decidió quedarse a vivir en Colombia
La mujer asegura que su visita al país le cambió la vida por completo. | Foto: Instagram @lamiijita

“Mijas y mijos vengo a darles una de las mejores noticias de mi vida y es que después de tres años dejé la medicación de la depresión”, comenzó narrando visiblemente emocionada una joven española, identificada en Instagram como La Mijita (@lamijitaaaa), a través de un video que publicó en las redes sociales.

En la grabación, la mujer asegura que lo que la ayudó a avanzar en su proceso de salud mental fue un viaje que se animó a realizar a Colombia, una experiencia que logró transformar su vida por completo y de manera positiva.

Contexto: Advierten que Machu Picchu puede perder importante reconocimiento por no solucionar graves problemas

“Y es que de verdad, siento que Colombia me salvó realmente la vida”, agregó la joven que decidió quedarse a vivir en el país y, desde entonces, empezó a notar una increíble mejoría que influyó significativamente en su estado de ánimo.

“Mi ansiedad bajó, mi depresión bajó. Conocí a gente increíble, conocí una cultura súper buena. Medellín, su gente, todos los colombianos de verdad me hicieron ser realmente feliz y le debo todo, todo, todo, haberme venido a vivir a Colombia”, señaló.

De igual manera, reconoció que también debe su mejoría a ella misma porque nunca se rindió, pese a que tuvo varios días en los que sentía que no podía ni siquiera salir de su habitación: “y luché, y luché, y luché. Nunca me rendí y por eso estoy aquí”.

Según su relato, su llegada a Medellín fue clave para tratar su depresión y, posteriormente, tomar la decisión de dejar la medicación, lo cual pasó realmente hace apenas un mes, pero prefirió esperar un tiempo prudente para verificar cómo se sentía durante esos días en los que optó por dejar a un lado el tratamiento.

“Estoy muy bien, estoy muy feliz y muy orgullosa de por fin poder dejar la medicación que me ayudó mucho, pero que ahora ya no necesito... No fue nada fácil, hubo muchos momentos malos, pero todo me sirvió para aprender y mejorar como persona”, comentó.

Contexto: A menos de 2 horas de Bogotá: tres pueblos para escaparse un fin de semana y descansar

Al finalizar el video, la joven española volvió a agradecer al país que la acogió en este proceso: “Doy las gracias a haberme venido a vivir a Colombia, a conocer personas increíbles, a llegar a Medellín, porque eso me hizo estar súper bien”.

Además, compartió unas sentidas palabras a quienes están atravesando una situación similar. “Pasé por esa etapa en la que veía todo negro. Pensé que no había salida, pero sí la hay. De verdad, animo a la gente que esté pasando por esto, porque sí se puede salir adelante”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Descertificación: Estados Unidos pide eliminar la suspensión de las extradiciones, asegura el embajador (e) McNamara

2. Exsecretariado de las FARC fue sentenciado. Por ocho años deberá cumplir sanciones restaurativas

3. ¿Cambia el proceso de visado tras las descertificación de Colombia por Estados Unidos?

4. VIDEO | Motociclistas paralizan el occidente de Bogotá: bloquearon la vía con sus cascos

5. Horóscopo del Niño Prodigio para el 16 de septiembre; movimientos y decisiones para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaMedellínviralesVideosredes socailes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.