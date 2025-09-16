“Mijas y mijos vengo a darles una de las mejores noticias de mi vida y es que después de tres años dejé la medicación de la depresión”, comenzó narrando visiblemente emocionada una joven española, identificada en Instagram como La Mijita (@lamijitaaaa), a través de un video que publicó en las redes sociales.

En la grabación, la mujer asegura que lo que la ayudó a avanzar en su proceso de salud mental fue un viaje que se animó a realizar a Colombia, una experiencia que logró transformar su vida por completo y de manera positiva.

“Y es que de verdad, siento que Colombia me salvó realmente la vida”, agregó la joven que decidió quedarse a vivir en el país y, desde entonces, empezó a notar una increíble mejoría que influyó significativamente en su estado de ánimo.

“Mi ansiedad bajó, mi depresión bajó. Conocí a gente increíble, conocí una cultura súper buena. Medellín, su gente, todos los colombianos de verdad me hicieron ser realmente feliz y le debo todo, todo, todo, haberme venido a vivir a Colombia”, señaló.

De igual manera, reconoció que también debe su mejoría a ella misma porque nunca se rindió, pese a que tuvo varios días en los que sentía que no podía ni siquiera salir de su habitación: “y luché, y luché, y luché. Nunca me rendí y por eso estoy aquí”.

Según su relato, su llegada a Medellín fue clave para tratar su depresión y, posteriormente, tomar la decisión de dejar la medicación, lo cual pasó realmente hace apenas un mes, pero prefirió esperar un tiempo prudente para verificar cómo se sentía durante esos días en los que optó por dejar a un lado el tratamiento.

“Estoy muy bien, estoy muy feliz y muy orgullosa de por fin poder dejar la medicación que me ayudó mucho, pero que ahora ya no necesito... No fue nada fácil, hubo muchos momentos malos, pero todo me sirvió para aprender y mejorar como persona”, comentó.

Al finalizar el video, la joven española volvió a agradecer al país que la acogió en este proceso: “Doy las gracias a haberme venido a vivir a Colombia, a conocer personas increíbles, a llegar a Medellín, porque eso me hizo estar súper bien”.