A menos de 2 horas de Bogotá: tres pueblos para escaparse un fin de semana y descansar

Si todavía no sabe a dónde ir en sus próximas vacaciones o en la semana de receso de octubre, estos tres pueblos podrían ser una excelente opción para disfrutar una escapada de fin de semana y descansar, ya sea solo, en familia, con amigos o en pareja.

Lo mejor de todo es que para visitarlos no necesita gastar de más, gracias a su cercanía con Bogotá, una ciudad rodeada por un gran número de municipios que albergan varias joyas naturales y arquitectónicas interesantes por descubrir.

El primero de estos lugares recomendados en la lista es Sopó, ubicado en la provincia de Sabana Centro del departamento de Cundinamarca. Se encuentra a aproximadamente 39 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de 1 hora de viaje en carro, según datos registrados en la página de la Gobernación de Cundinamarca.

Vale mencionar que el tiempo del viaje por carretera depende de varios factores, como el punto de partida, la hora de inicio del trayecto desde Bogotá, las condiciones de las vías, el tráfico, el clima, entre otros. Debido a esto, se aconseja planificar el recorrido y revisar algunas herramientas tecnológicas como Google Maps o Waze para elegir la mejor hora de salida y la ruta más adecuada.

Los hermosos paisajes de Sopó permiten hacer diversas actividades | Foto: Instagram @sopo_es_mi_destino

En Sopó se puede realizar una llamativa Ruta del Café y conocer de cerca la labor de los artesanos locales. Su combinación de tradición, cultura e impresionantes paisajes invitan a sus visitantes a sumergirse en su rica historia, que se remonta a los tiempos precolombinos, cuando era habitado por los muiscas.

Este municipio es conocido por sus icónicas iglesias coloniales, su cálida hospitalidad y la variedad de experiencias que ofrece: desde paseos por el Parque Ecológico Pionono, con vistas panorámicas espectaculares, hasta degustar productos locales como el famoso queso Sopó, destaca la Alcaldía Municipal en su página web.

El segundo pueblo ideal para visitar cerca a Bogotá es Zipaquirá, situado en la provincia de Sabana Centro, en Cundinamarca, a aproximadamente 1 hora y 30 minutos de la ciudad. Allí se encuentra la emblemática e imponente Catedral de Sal, una joya arquitectónica subterránea imperdible para visitar.

Catedral Diocesana de Zipaquirá en la Plaza de los Comuneros, uno de los principales atractivos del turismo religioso en el municipio. | Foto: Getty Images

También se puede recorrer su centro histórico y su Plaza de los Comuneros, puntos de interés que ofrecen viajes detenidos en el tiempo. Para los amantes del buen comer, se aconseja probar las almojábanas y otros amasijos típicos de la región.

Por último, el tercer destino que completa la lista es Suesca, localizado en la provincia de Almeidas en Cundinamarca, a aproximadamente 59 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de 1 hora y 45 minutos de viaje en carro.