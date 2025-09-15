Cada vez son más los colombianos que escogen como destino para sus vacaciones México. Este es un país que ofrece paisajes únicos, ambientes increíbles y una gastronomía sinigual que hacen de las vacaciones sean inolvidables.

En ese orden de ideas, estas son tres playas que puede visitar en sus próximas vacaciones con familia o amigos y pasar unos días muy agradables.

México cuenta con lugares mágicos donde familias y amigos pueden pasar vacaciones maravillosas. | Foto: Getty Images

El Cuyo, Yucatán

Unas tres horas y media al noreste de Mérida y cera a Quintana Roo, está la Reserva de la Biósfera Lagartos, famosa por su diversidad de vida silvestre y ecosistema único de humedales y por la laguna, rodeada de manglares y separada del golfo de México por una franja costera que acoge el pueblo El Cuyo.

Este rustico pueblo tiene una población de dos mil personas, por lo que cuenta con un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Entre sus mayores atractivos está el caminar por sus calles pintorescas con tradicionales casas de madera y construcciones de aspecto colonial.

Este pueblo es una joya oculta, además, cuenta con una buena oferta gastronómica y hotelera. Los turistas también pueden visitar las lagunas rosadas del Parque Turístico Las Coloradas.

Playa de Isla Mujeres. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Litibú, Riviera Nayarit

La bahía Litibú se encuentra a unos 23 minutos en carro del pueblo de Sayulita, esta es una larga franja de arena dorada con playas casi secretas custodiadas por las montañas de la Sierra Madre Occidental y bañadas por el océano Pacífico.

Esta playa está alejada de los grandes hoteles, lo que le permite conservar una atmósfera serena y casi privada. Esta bahía cuenta con pocas casas vacacionales. Entre los principales atractivos está realizar caminatas por el Cerro del Mono o por los senderos selváticos, travesías en kayak y snorkel, avistamiento de aves y ballenas jorobadas, también se pueden tomar clases de surf y demás actividades.

Los Ángeles Locos, Costalegre

Desde cabo Corriente hasta Barra de Navidad se extiende la Costalegre de Jalisco, un litoral de 230 kilómetros. En este territorio conviven parajes con humedales, lagunas, campamentos tortugeros y otro vasto mar, no de agua sino de platanales.

Disfrute de unas vacaciones magníficas visitando estas tres playas de México. | Foto: AFP

Esta playa aún mantiene su apariencia rústica gracias al exuberante entorno selvático, por ende, no se incentiva la construcción de grandes desarrollos, eso no quiere decir que no existan experiencias que combinen a la perfección el lujo y la relajación, como las que se pueden vivir a lo largo de los 8 km de la bahía de Tenacatita.