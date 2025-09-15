Suscribirse

Platos típicos que debe probar sí o sí en un viaje al Valle del Cauca

Estos son algunos de los platos típicos que debe probar si se encuentra en esta región.

Redacción Turismo
16 de septiembre de 2025, 3:49 a. m.
Getty Images
Esta sopa también suele llevar plátano, papa, maíz, yuca y se acompaña con arroz y aguacate. | Foto: Getty Images

Colombia no solo es un país rico en biodiversidad, también lo es en gastronomía, una de las que más destaca es la del Valle del Cauca, que combina a la perfección sabores únicos.

Estos son algunos de los platos típicos que sí o sí debe probar si se encuentra en esta región y si está planeando realizar un viaje reciente.

Sancocho de gallina

Este es uno de los platos más famosos de esta región, de hecho, el sancocho se encuentra en la mayoría de las regiones de la nación, pero la versión caleña destaca por utilizar gallina en vez de pescado, cerdo o carne de res.

Esta sopa también suele llevar plátano, papa, maíz, yuca y se acompaña con arroz y aguacate.

Sopa
El sancocho se encuentra en la mayoría de las regiones de la nación, pero la versión caleña destaca por utilizar gallina en vez de pescado, cerdo o carne de res. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Champús

Esta es una bebida caleña por excelencia, es ideal para ese bochorno del mediodía. Está hecha a base de piña y lulo, y se complementa con otros ingredientes como canela, maíz, panela y clavos.

Esta bebida tiene una consistencia espesa, ya que no se licuan por completo todos los ingredientes, aun así, sigue siendo muy refrescante. Muchos aseguran que el origen del champús es indígena.

Cholado

Esta es una deliciosa ensalada de frutas, donde el principal ingrediente son diversas frutas cortadas en trozos, a las cuales se les añade hielo raspado, jarabe de fruta y leche condensada.

Contexto: Los 10 platos típicos de la Orinoquía colombiana que debe probar al viajar a esta zona del país

Este es uno de los postres típicos de esta región y se puede encontrar en cualquier plaza de Cali.

Arroz atollado

Este plato se puede realizar con diferentes ingredientes, pero tradicionalmente se prepara con diversas carnes como costilla de cerdo, pollo y longaniza, mezcladas con huevo, papa criolla, arroz. Otras preparaciones suelen incluir arvejas y plátano maduro.

Arroz atollado | Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/arroz-atollado/19933

Chontaduro

Este no es un plato como tal, se trata de una fruta que se encuentra en cualquier esquina de esta región y sirve para calmar el hambre entre comidas, aun así, se ha convertido en uno de los platos típicos del Valle del Cauca.

Comienza la fecha de la cosecha de chontaduro en Cali
Este no es un plato como tal, se trata de una fruta que se encuentra en cualquier esquina de esta región. | Foto: Raúl Palacios

El sabor del chontaduro es un poco dulce y tiene una textura seca, por lo cual no es del gusto de todo el mundo. La recomendación de los expertos es comer esta fruta al estilo caleño: con un poco de miel y sal para realzar el contraste de sabores y texturas del chontaduro.

