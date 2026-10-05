El municipio de Boyacá cuya plaza principal lleva por nombre ‘mano de tigre’, un destino con tradición e historia

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina, es el segundo con mayor número de municipios de Colombia: 123.

Uno de ellos es Cómbita, ubicado a a 12 kilómetros de Tunja, a menos de media hora de distancia en vehículo. Su nombre significa, en lengua chibcha, mano de tigre y llanto de vida.

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De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), “en 1586 los padres Agustinos administraron el territorio, y en 1776 el entonces arzobispo de Santafé, Agustín Alvarado y Castillo, decretó la construcción de la parroquia. Años después, Clara Tocarrucho, descendiente de los zaques de Tunja, encabezó, junto con Salvador Tebar, Venancia Aunta y Domingo Soto, una revuelta que produjo la independencia del gobierno español”.

Su ubicación cercana a Tunja hace que su vínculo con la capital boyacense sea importante. “Su historial colonial es evidente, y aunque su arquitectura y sus costumbres intentan abrirse paso en medio de la modernidad, sigue mostrando los vestigios de un territorio enclavado entre valles y montañas”, agrega en una reseña Situr Boyacá.

Laguna La Colorada, uno de los atractivos de Cómbita, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Economía

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura y la ganadería, aunque la alfarería, con la elaboración de tejas y ladrillos, también ocupa un renglón importante de la economía.

Atractivos

Su territorio cuenta con su considerable número de ríos y quebradas, entre las cuales se destacan el Río de Piedras, un lugar de gran actividad turística, que sirve para la promoción y conservación del medioambiente; también están las quebradas Honda, Piedecuesta, Toledo, Quebraditas, Los Puentes y Garavito.

Además, posee bellas lagunas de agua cristalina y de regular extensión, que “le proporcionan a la región una vegetación rica en bosques y fauna, cuanto identifica al área como una reserva ecológica natural muy importante. Entre los atractivos turísticos están: La Cueva del Diablo, en la Vereda San Rafael, a 9 kilómetros del casco urbano, y La Cueva del Chulo, en la Vereda San Francisco, a 7 kilómetros”.

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Su plaza principal, conocida con el nombre de Mano de Tigre, es también imperdible de visitar. En ella se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Cómbita, rodeada de calles perfectamente trazadas y adoquinadas.

En relación con los eventos culturales, los más importantes son las fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción y la Virgen del Carmen.