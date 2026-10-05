El municipio colombiano que tiene un sitio que evoca a Italia, un destino con riqueza natural e historia

El departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia, se destaca por su gran riqueza natural y cultural.

Su territorio ofrece montañas, volcanes, lagunas, páramos, bosques y playas. Además, tiene una gastronomía reconocida y una fuerte tradición artesanal.

Uno de sus más de 80 municipios es Arboleda, ubicado a 36 kilómetros de Pasto, en el nororiente del departamento.

De acuerdo con la Dirección Administrativa de Turismo de Nariño, esta población fue fundada en 1925, cuenta con una población aproximada de 9.500 habitantes y se caracteriza “por su diversidad geográfica, que incluye zonas montañosas, bosques, quebradas y tierras fértiles para el cultivo”.

La cabecera municipal es llamada Berruecos, nombre que significa “sitio lleno de rocas”. En sus inmediaciones ocurrió el asesinato del prócer Antonio José de Sucre, en 1830, un acontecimiento de relevancia histórica.

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El pueblo enamora a quienes lo visitan con su atmósfera tranquila, sus coloridas casas y un bello templo destacado por su arquitectura italiana.

El monasterio de La Ermita de Santa María Magdalena es considerado uno de los sitios predilectos por los nariñenses para el turismo religioso.

Este sitio presenta a primera vista un “conjunto pintoresco en donde la construcción en piedra y concreto entra en armonía con el bello paisaje que ofrece este lugar denominado vereda de San Francisco”.

“Fue levantado por el reverendo Fray Adolfo Fillipi utilizando como principales materiales la piedra y el concreto”, agrega la Dirección de Turismo.

La ermita, en Arboleda, Nariño. Foto: Dirección Administrativa de Turismo de Nariño

Riqueza natural

El municipio se encuentra en una zona de transición entre el clima templado y cálido, con alturas que oscilan entre los 1.200 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.

“Esta diversidad altitudinal permite el desarrollo de diferentes actividades productivas, entre ellas el cultivo de café, caña de azúcar, plátano y frutales, así como una importante actividad ganadera. El municipio hace parte de la cuenca del río Juanambú, y posee una rica red hídrica representada por ríos como el Berruecos, El Tambo, Guabo y las quebradas La Turbia, Agua Blanca y Guaitara”, afirma la Dirección Administrativa de Turismo.

“Uno de los principales valores del municipio es su entorno natural, el cual se convierte en un escenario propicio para el desarrollo del ecoturismo y del turismo rural. La belleza de sus paisajes, el verdor de sus montañas y la presencia de ríos cristalinos brindan al visitante una experiencia de contacto directo con la naturaleza y la tranquilidad del campo”, subraya la entidad.

Arboleda también se destaca por sus miradores desde los cuales se puede apreciar la belleza de las montañas andinas y que se están integrando a rutas turísticas rurales “donde se pueden recorrer fincas agroecológicas y disfrutar de paisajes de cafetales y cultivos frutales”.

También se pueden visitar las veredas y centros poblados del municipio, poblados que mantienen tradiciones campesinas como la producción de panela artesanal, la elaboración de comidas típicas y el cultivo comunitario. “La calidez de su gente convierte la visita en una experiencia cercana y auténtica”, añade la Dirección de Turismo.