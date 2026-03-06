Esta isla del Caribe se ha convertido en una de las preferidas de los colombianos: 80% creció el número de viajeros

Puerto Rico dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad turística cada vez más cercana para los colombianos. Así lo confirma Nicole Olmeda, gerente de relacionamiento con medios de Discover Puerto Rico, la organización oficial encargada de la promoción turística de la isla, quien asegura que Colombia es hoy el mercado latinoamericano más importante para su estrategia internacional.

Las cifras respaldan esa apuesta. En 2025, Puerto Rico recibió 6,8 millones de visitantes, un 3% más que el año anterior. Pero el dato que realmente llama la atención está en el mercado colombiano, porque según cifras oficiales de ANATO, la isla se consolidó como el destino internacional no tradicional de mayor crecimiento para los colombianos, con un incremento del 80% en la llegada de viajeros. Además, elmercado colombiano muestra un fuerte crecimiento hacia San Juan, Puerto Rico. En 2025, la capacidad de asientos sin escalas desde Colombia aumentó 54% respecto al año anterior, tras un sólido crecimiento de 34% en llegadas de visitantes durante 2024.

La isla se consolidó como el destino internacional no tradicional de mayor crecimiento para los colombianos, con un incremento del 80% en la llegada de viajeros. Foto: Discover Puerto Rico - API

Así puede conocer Puerto Rico

Para quienes viajan por primera vez, Olmeda recomienda comenzar por San Juan, especialmente el Viejo San Juan, una ciudad con más de 500 años de historia que resume el ADN cultural boricua. Calles adoquinadas, arquitectura colonial y fortalezas históricas convierten a la capital en la puerta de entrada ideal para entender el origen de la isla.

Pero Puerto Rico va mucho más allá de su capital. Río Grande y el bosque tropical El Yunque ofrecen una experiencia natural inmersiva en pleno Caribe, mientras que Ponce, en el sur, se posiciona como un imán para el viajero colombiano gracias a su identidad musical. Considerada la cuna de la salsa. Aquí nacieron figuras como Héctor Lavoe y Cheo Feliciano, y se respira una tradición que conecta fácilmente con la sensibilidad latina.

La estrategia de Discover Puerto Rico apunta a diversificar el turismo y dispersarlo por toda la isla. No se trata solo de playa, sino de promover experiencias más profundas. Hoy marcan tendencia las vivencias inmersivas: visitas a fincas para conocer ingredientes locales y probarlos en el mismo lugar, recorridos históricos, excursiones náuticas y tours por destilerías de ron, producto insignia de la isla.

El viajero colombiano también está descubriendo que Puerto Rico funciona perfecto como escapada corta. Desde Bogotá el vuelo dura apenas 2 horas y 50 minutos, y actualmente existen rutas directas desde Bogotá y Medellín, con hasta 14 frecuencias semanales. Esa conectividad facilita viajes de tres o cuatro días, ideales para combinar descanso, cultura y entretenimiento.

En 2024 Colombia registró un aumento del 34% en visitantes hacia la isla y un crecimiento del 54% en la capacidad de asientos sin escalas hacia San Juan. El interés, de hecho, subió un 21% en los últimos meses. Foto: Discover Puerto Rico - API

Más que turismo

La isla también se está consolidando como un hub de conciertos en América Latina. Eventos masivos y residencias de artistas internacionales han impulsado un nuevo tipo de turismo: viajeros que asisten a un show y aprovechan para recorrer la isla. A esto se suma un atractivo adicional que muchos aún no dimensionan: el shopping. Como estado libre asociado a Estados Unidos, Puerto Rico ofrece acceso a las mismas marcas que se encuentran en ciudades como Miami, pero con la ventaja de una experiencia caribeña integrada.

En el segmento premium, la isla también gana terreno. Bodas frente al mar, celebraciones privadas en la montaña, hoteles de alto nivel y propuestas de fine dining forman parte de una oferta que responde a viajeros que buscan experiencias exclusivas sin perder autenticidad.

El perfil del visitante colombiano es diverso porque funciona para familias, grupos de amigos y viajeros en solitario que exploran por su cuenta. En todos los casos, Olmeda insiste en un mensaje de seguridad y hospitalidad. “Puerto Rico es un destino transformador”, resume. La invitación no es solo a vacacionar, sino a conectar con la cultura, con la historia y, en última instancia, con uno mismo.

Entre marzo y abril, así como en noviembre, se registran temporadas especialmente atractivas por clima y tarifas. Pero más allá del calendario, la apuesta es lograr que el colombiano deje de ver a Puerto Rico como una alternativa y lo elija como su próxima parada obligada en el Caribe.