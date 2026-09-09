La ciudad latinoamericana que se metió entre las 10 mejores para el arte y la cultura en el mundo

La reconocida revista Time Out hizo una selección de las mejores ciudades para los amantes del arte y la cultura en el mundo en 2026. El primer lugar fue para Londres, la capital del Reino Unido, reconocida por su oferta gastronómica y su panorama artístico y cultural.

“Londres tiene mucho que ofrecer: una escena gastronómica vibrante que satisface todos los paladares y niveles económicos, residentes llegados de todos los rincones del planeta, atracciones históricas, barrios ideales para recorrer a pie”, señala la publicación.

La ciudad colombiana que es reconocida entre las mejores para caminar en el mundo; es considerada un destino de “innovación y arte”

Y agrega: “Sin embargo, lo más impresionante es, tal vez, su panorama artístico y cultural. Para empezar: no existe otro lugar en el mundo con tal cantidad de galerías y museos de primer nivel de acceso totalmente gratuito”.

París, Francia; Nueva York, Estados Unidos; Berlín, Alemania; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; y Melbourne, Australia, ocupan los siguientes lugares en el listado.

La mejor latinoamericana

La única ciudad latinoamericana ubicada entre las 10 mejores fue São Paulo, la más poblada de Brasil y Sudamérica, la cual se ubica en el séptimo puesto.

Time Out califica a esta urbe como uno de los centros más importantes de las artes visuales en América Latina.

“Su panorama cultural integra instituciones históricas con un mercado más contemporáneo: en el núcleo de esta escena, el Museo de Arte de São Paulo y la Pinacoteca presentan grandes exposiciones y preservan legados de gran valor; muy cerca, el Instituto Tomie Ohtake, el MAM y otros museos amplían el diálogo en torno al arte contemporáneo. Ferias como SP-Arte fomentan el intercambio internacional, mientras que galerías locales dan a conocer a artistas y llevan a cabo proyectos ambiciosos”, describe la revista.

Museo de Arte de Sao Paulo Foto: Getty Images

Bogotá reporta un incremento en la conectividad aérea y oferta turística; estos son los detalles

“Por su parte, los espacios independientes, las residencias artísticas impulsan la experimentación y la investigación. Y luego está el arte urbano: la ciudad es famosa por carecer de vallas publicitarias, sustituyendo la publicidad convencional por arte callejero y acogiendo a talentos”, añade.

En la ubicación 14 aparece la otra ciudad destacada en la región: Guadalajara, México.

“Guadalajara es conocida por el tequila y el mariachi, pero se está convirtiendo rápidamente en una de las ciudades artísticas más vibrantes de México. Su base cultural es profunda: el Instituto Cultural Cabañas, cuya sede fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, alberga los provocadores murales de José Clemente Orozco, mientras que las mansiones bellamente restauradas de la arbolada Colonia Americana ahora rebosan de galerías, boutiques y estudios”, resalta Time Out.