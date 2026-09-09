El pueblo colombiano poco conocido que sorprende por sus paisajes y busca meterse entre los mejores del mundo

El departamento de Santander está conformado por 87 municipios y uno de ellos se perfila para alcanzar importante reconocimiento a nivel internacional en este 2026.

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Se trata de El Peñón, seleccionado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como candidato de Colombia a los Best Tourism Villages 2026, iniciativa de ONU Turismo que reconoce destinos rurales destacados por su riqueza cultural, natural y turística.

Ubicado en un entorno de gran riqueza natural, este municipio santandereano destaca por ser un lugar en el que se respira tranquilidad, pero que también es ideal para la aventura y el contacto con la naturaleza. En sus tierras es posible apreciar cuevas, cavernas, montañas, senderos y miradores que se convierten en escenarios ideales para quienes buscan alejarse de los destinos tradicionales y descubrir paisajes poco explorados.

Precisamente, uno de esos grandes atractivos es el Bosque de Pandora, un espacio donde los visitantes pueden recorrer senderos, explorar cavernas y encontrarse con imponentes formaciones rocosas en medio de la vegetación.

Este municipio está nominado a los Best Tourism Villages 2026. Foto: Facebook Alcaldía El Peñón/API.

El ‘Avatar colombiano’

La combinación entre bosque y estructuras naturales le ha valido el apodo de “Avatar colombiano”, debido a unos paisajes que evocan los escenarios de la reconocida película de ciencia ficción.

Este geoparque privado reúne diferentes ecosistemas, formaciones geológicas y una amplia variedad de flora y fauna, convirtiéndose en un atractivo para quienes disfrutan del ecoturismo, el senderismo y la exploración.

Allí los viajeros pueden ingresar a cavernas como la Cueva Santuario y la Cueva de Los Carracos, esta última reconocida por sus grandes estructuras subterráneas y por mostrar parte de la riqueza geológica de la zona.

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Otro de los atractivos de El Peñón es el Cerro de Panamá, ubicado en la vereda Robles, considerado uno de los mejores miradores naturales. Información de la Alcaldía Municipal indica que “desde su cima se aprecian paisajes imponentes, montañas onduladas y un cielo que parece tocar la tierra”.

Para llegar hasta allí se debe hacer un recorrido que toma unos 40 minutos: 10 en vehículo hasta un punto de acceso, y luego una caminata de aproximadamente 30 minutos por senderos rodeados de naturaleza.

Mirador Las Bromelias, El Peñón- Santander. Foto: Alcaldía Municipal El Peñón/API.

Es un lugar perfecto para quienes disfrutan del senderismo, la fotografía de paisajes y el aire puro de las alturas. Una de las recomendaciones es llevar calzado cómodo, agua y contar con el acompañamiento de un guía local.

A este se suma el Mirador Las Bromelias, ubicado a hora y media del casco urbano, el cual ofrece panorámicas espectaculares de las montañas, bosques y valles que rodean El Peñón, indica la Alcaldía. Es un espacio ideal para disfrutar de amaneceres, fotografía, descanso y conexión con el entorno, rodeado de bromelias, plantas que dan nombre y encanto al lugar.

A estos atractivos se suman diferentes senderos que atraviesan zonas boscosas y formaciones rocosas. El Laberinto de los Gigantes, por ejemplo, permite descubrir particulares estructuras naturales durante el recorrido, mientras que el sendero Bosques de Pandora ofrece una caminata entre abundante vegetación y escenarios que reflejan la diversidad natural de este territorio santandereano.