Australia anuncia dura medida contra turistas que sobrepasen la vigencia de su visa: “Efecto disuasivo”

Australia detendrá a los turistas que sobrepasen la vigencia de su visa para enviar un mensaje “disuasivo” a los viajeros, en virtud de unas nuevas normas destinadas a reducir los niveles de migración, afirmó un alto funcionario del gobierno este viernes 18 de septiembre.

El Partido Laborista, actualmente en el poder, ha negado que esté endureciendo las normas de visado en respuesta al auge del partido de extrema derecha One Nation, convertido este año en uno de los más populares de Australia con promesas de recortar drásticamente la migración.

Bajo las reformas anunciadas por el gobierno del país oceánico el jueves, Australia prohibirá que familiares acompañen a estudiantes, introducirá un sistema de sorteo para participar en programas de vacaciones de trabajo y tomará medidas enérgicas contra quienes se queden más tiempo del permitido.

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El viceministro de Relaciones Exteriores, Matt Thistlethwaite, dijo el viernes que los turistas serán recluidos en centros de detención migratoria para reducir el número de personas que permanecen más allá de lo estipulado en sus permisos de ingreso, cifra que ha aumentado hasta los 77.000.

“Una vez que se corra la voz: ‘Oye, me quedé un par de semanas de más con mi visa de turista, me detuvieron y pasé un par de semanas en un centro de detención migratoria; no es un lugar agradable, me voy a casa’. Una vez que eso se difunda, creemos que, obviamente, ese efecto disuasivo garantizará que la gente cumpla con las condiciones”, dijo a la cadena News24.

Las personas que no tengan derecho a permanecer en Australia enfrentarán una “consecuencia” y serán expulsadas, agregó en su mensaje.

Desde 2015, los centros de detención migratoria de Australia se han llenado de personas con condenas penales que esperan ser deportadas, tras un cambio de política que estableció la cancelación obligatoria de los visados permanentes por ciertos delitos.

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El ministro de Migración, Tony Burke, al anunciar la nueva política el jueves, dijo que el gobierno abrirá 250 camas y agregará 100 oficiales para alojar, así como gestionar a quienes se han quedado más tiempo de lo autorizado en diferentes instalaciones.

La directora ejecutiva del Consejo de la Industria Turística, Erin McLeod, advirtió, sin embargo, que hablar de detener a turistas no hará “ningún bien” a la imagen de Australia como “destino acogedor”.

Con información de AFP