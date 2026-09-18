Boyacá está llena de encantos y la gastronomía es uno de ellos. Además de su bellza natural, cultural e histórica, en este departamento, las preparaciones típicas han ganado gran relevancia.

El municipio de Boyacá donde comer cuchuco de trigo con espinazo es uno de los mejores planes; a una hora de Tunja

Los platos de esta región son uno de los atractivos turísticos porque están estrechamente ligados a la historia, las tradiciones campesinas y los productos que se cultivan en el departamento.

Además, la cocina boyacense ofrece una variedad de platos y bebidas que permiten al visitante conocer parte de la identidad cultural a través de sus sabores. Preparaciones como el cuchuco de trigo, la mazamorra chiquita, la fritanga, los amasijos, el cocido boyacense y productos dulces hacen que la gastronomía sea también una experiencia para quienes recorren sus municipios.

Postre típico

En ese marco, el municipio de Guateque, ubicado solo a dos horas de Tunja, capital del departamento, además de ofrecer los platos típicos de la región como tamales, amasijos, cocidos boyacenses y carne al caldero, entre otros, recibe a los viajeros con un postre tradicional que vale la pena probar.

Guateques es un destino tranquilo para los viajeros. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata del típico media luna, una mogolla guatecana que se rellena o acompaña con arequipe, cuajada y dulce de fruta. Este alimento se ha consolidado como un símbolo de la repostería y la cultura gastronómica del municipio. Se dice que una de las mejores formas de disfrutarlo es acompañado de un buen café o chocolate caliente, aunque también se puede comer solo.

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¿Qué hacer en Guateque?

Además de degustar su rica gastronomía, en Guateque es posible hacer otros planes que complementan la experiencia.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que los espacios más atractivos para visitar en este municipio son el Parque recreacional Colina, el sendero del Alto de la Burra, la pila municipal, el reloj de la torre, el parque principal, el parque San José y la Casa de la Cultura.

Parque recreacional Colina, en Guateque. Foto: Alcaldía de Guateque/API.

Información de la Alcaldía indica que el parque recreacional es el centro para la practica deportiva y de hábitos y estilos de vida saludables, concurrido no solo por guatecanos sino por los visitantes ya que cuenta con varias canchas para la práctica de diferentes deportes, gimnasio, parque infantil, bioparque y piscina. Desde allí los visitantes obtienen una linda panorámica de Guateque.

https://www.semana.com/turismo/articulo/no-es-sutamarchan-el-municipio-de-boyaca-donde-se-come-una-de-las-mejores-fritangas-y-hay-que-probar-la-cuajada-con-melao/202627/

El sendero del Alto de la Buerra, por su parte, guarda un gran valor histórico ya que por el transitaban los antepasados y tiene una importancia histórica porque por allí transitaba el expresidente Enrique Olaya Herrera, que iba con su comitiva a realizar paseos al río, según la Alcaldía. También es un camino real y en el recorrido brinda experiencias en torno a la producción de café.