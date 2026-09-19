Diario británico, Financial Times, destaca crucero colombiano que recorre el río Magdalena y enaltece el Caribe del país

Cartagena vuelve a estar en el radar internacional del turismo de lujo. Esta vez, llegó desde el Financial Times, reconocido medio británico que publicó un reportaje sobre los cruceros que recorren el río Magdalena y que tienen a la capital de Bolívar como punto de partida.

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La publicación, titulada ‘Un viaje pionero por el río más grande de Colombia’ y firmada por Ruaridh Nicoll, centra su atención en las embarcaciones AmaMagdalena y AmaMelodia, operadas por la compañía de Estados Unidos AmaWaterways.

Ambas parten dede el Muelle La Bodeguita, para iniciar una travesía que conecta el Caribe colombiano con destinos del interior.

El recorrido comienza en Cartagena, donde los viajeros tienen la oportunidad de conocer la ciudad antes de embarcarse en esta experiencia.

“En el antiguo muelle de Cartagena, barcos piratas de aspecto poco convincente se llenan de fiesteros antes de zarpar hacia una puesta de sol al ritmo de la vibrante música de salsa y reguetón [...] Saludo con un gesto amable desde el AmaMelodía, un elegante barco de 32 camarotes y 68 metros de eslora, que es la longitud del barco desde la proa hasta la popa.

Después, la ruta avanza por el Canal del Dique, infraestructura construida con 1582 que permite la conexión con el río Magdalena.

En el camino aparecen lugares de interés histórico y cultural, como San Basilio de Palenque, comunidad que el medio británico como “una pieza esencial en el rompecabezas para entender a América Latina”.

@danielaporelmundo Viajando el Rio Magdalena en crucero, uffff Colombia ered magia ✨ crucero con @AmaWaterways ♬ original sound - Daniela Montoya

Para Corpoturismo, la atención del Financial Times representa una vitrina para Cartagena y el Muelle La Bodeguita. Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de la entidad, explicó que los barcos tienen salidas programadas cada semana y permanecen cerca de tres días en el muelle antes de comenzar la navegación.

“Nos llena de orgullo que medios de la talle del Financial Times destaquen la experiencia de zarpar desde Cartagena”, señaló Rodríguez Hurtado, quien también resaltó las labores de abastecimiento, equipaje, seguridad y atención a los pasajeros durante la permanencia de las embarcaciones.

Los turistas pueden desembarcar para recorrer el Centro Histórico, probar la gastronomía y conocer espacios de la ciudad.

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La funcionaria destacó que esta operación también tiene un impacto en la economía: “Mientras los barcos están atracados, los turistas desembarcan, exploran nuestro Centro Histórico, disfrutan de la gastronomía y viven la magia de la ciudad”, afirmó.

De esta forma, Cartagena no solo funciona como punto de partida, ya que también hace parte de una experiencia que mezcla todo lo bueno: patrimonio, gastronomía, turismo y navegación de lujo por el Magdalena.