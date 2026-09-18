En las últimas décadas, varias ciudades de Latinoamérica han sido reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Estos lugares representan la riqueza y diversidad de la región y permiten conocer parte de su historia a través de sus calles, monumentos, edificios y tradiciones.

A continuación, tres urbes que han recibido este reconocimiento:

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Cusco

Esta ciudad recibió la declaratoria de la Unesco en 1983. Cuenta con edificios coloniales que sumergen a los turistas en su historia y magia. Allí es posible aventurarse en sus altas montañas y vivir una experiencia única e inolvidable mientras se recorre su catedral, una de las muestras de arte religioso más importantes de todo Perú.

También se destacan templos como el de Santo Domingo, construido después de la toma de Cusco por los invasores españoles, o el Templo de la Compañía de Jesús, que se construyó sobre el Amaru Kancha, antiguo palacio del inca Wayna Cápac.

Ouro Preto

Debido a su importancia histórica, artística y arquitectónica, la pequeña ciudad brasileña de Ouro Preto recibió la declaratoria de la Unesco en 1980. Actualmente, es uno de los destinos culturales más importantes de su país.

Fundada a finales del siglo XVII, Ouro Preto fue el epicentro de la fiebre del oro en Brasil durante el siglo XVIII.

“Aunque la influencia de la ciudad decayó tras el agotamiento de las minas de oro en el siglo XIX, aún perduran numerosas iglesias, puentes y fuentes que dan testimonio de su antigua prosperidad”, destaca la Unesco en una reseña publicada en su sitio web.

Ouro Preto. Foto: Welterbe UNESCO © M & G Therin-Weise

Lima

El centro de Lima, la capital de Perú, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991.

De acuerdo con Perú Travel, las edificaciones que rodean la Plaza Mayor de la ciudad parecen estar detenidas en el tiempo por su conservada arquitectura colonial.

“Si es un ferviente religioso, puede visitar la Basílica Catedral de Lima, ubicada a unos pasos de la Plaza Mayor de Lima, y distintas iglesias (Las Nazarenas, por ejemplo) y monasterios (de Santa Rosa de Lima, por citar uno) que mantienen su esencia desde que fueron creados: ninguno ha sufrido modificaciones forzosas”, señala la publicación sobre esta zona de la ciudad, que tiene numerosos museos.

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“El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú cuenta en su interior con la mejor colección de la época prehispánica. A su vez, puede visitar el Museo Larco, Museo de Arte de Lima (MALI), Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Museo Pedro de Osma, que están a la vanguardia artística de la sociedad global”, subraya Perú Travel.