Medellín celebrará su Semana del Turismo; estos son los detalles

La Alcaldía de Medellín realizará del 22 al 25 de septiembre la Semana del Turismo 2026, un espacio que reunirá a empresarios, prestadores de servicios turísticos, academia, comunidades y entidades.

“La Semana del Turismo es una oportunidad para seguir fortaleciendo la oferta turística de Medellín y consolidar el trabajo articulado entre empresarios, comunidades, academia y sector público. Cada una de estas acciones deja capacidades, conocimiento y legados que permanecen en el territorio, promoviendo un turismo sostenible, responsable y seguro, que genera bienestar para las comunidades y experiencias de calidad para quienes nos visitan”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

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De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la agenda incluirá espacios de relacionamiento empresarial, experiencias inmersivas, actividades académicas, un recorrido de sensibilización sobre la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna), así como acciones orientadas a la sostenibilidad y la innovación turística.

“Uno de los componentes será la Ruta de Formalización de nuevos negocios, emprendimientos y empresas del sector, asimismo, se incluirán sensibilizaciones sobre los delitos asociados al turismo, promoviendo un turismo responsable, seguro y comprometido con la protección de las comunidades”, destacó la entidad.

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La programación culminará con un espacio de reconocimiento a quienes impulsan el turismo y el entretenimiento de Medellín a través de experiencias, cultura, gastronomía y conexión.

Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, Medellín. Foto: Instagram @ lisagilpin0706

Turismo en Medellín: estos son los mercados que han registrado un incremento de visitantes extranjeros en 2026

Recientemente, la Alcaldía de Medellín presentó su informe semestral del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE) que reúne información sobre conectividad aérea, hotelería, viviendas, gasto, oferta turística formal y movilidad terrestre.

De acuerdo con el reporte, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de turistas internacionales con 194.488 visitantes y presentó una variación de -0,7% frente a 2025. México registró 40.045 visitantes, Costa Rica 37.980 y España 9.900.

Al mismo tiempo, otros mercados muestran crecimientos importantes frente al año anterior: Países Bajos aumentó 37,7%, Ecuador 30,3%, Chile 23,1% y México 7,2%. Ecuador alcanzó 19.374 visitantes, mientras Países Bajos llegó a 11.602 visitantes.

Durante los primeros seis meses del año, el aeropuerto José María Córdova superó por primera vez el millón de entradas de pasajeros en un primer semestre, alcanzando 1.003.756.

En los primeros seis meses del año se registraron 199.286 pasajeros internacionales en enero; 146.908 en febrero; 163.707 en marzo; 162.867 en abril y 163.458 en mayo. En junio fueron 167.530 pasajeros internacionales, frente a 175.545 en 2025, una variación de-4,6%.